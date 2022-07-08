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Сейм Польщі полегшив залучення коштів до фінансування армії

8 липня, 2022 п'ятниця
10:27
Світ польща танк

Сейм Польщі ухвалив поправки до закону про захист Вітчизни, які полегшать залучення коштів до Фонду забезпечення збройних сил країни

Про це повідомило "Польське радіо".

Зазначається, що зміни допоможуть швидше накопичувати кошти на модернізацію армії. Йдеться не лише про випуск облігацій, а й про залучення безповоротних позик і кредитів. 

Поправки також передбачають можливість для Польщі брати участь у військових програмах, які реалізуються через НАТО. Це дозволить отримати доступ до більшого ринку модернізації.

Відомо, що закон про захист Вітчизни був введений у дію 23 квітня. Міністерство національної оборони багато місяців працювало над його положеннями, але початок війни в Україні прискорив роботу.

Акт передбачає збільшення чисельності польської армії до 300 тисяч солдатів і 50 тисяч добровольців зі складу Військ територіальної оборони. 

  • 7 липня Білорусь пригрозила Польщі нападом. Заступник начальника генерального штабу збройних сил Білорусі генерал-майор Руслан Косигін заявив, що в разі "провокацій Заходу" білоруські сили завдадуть ударів насамперед по інфраструктурі Польщі.

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