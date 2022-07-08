Сейм Польщі полегшив залучення коштів до фінансування армії

Про це повідомило "Польське радіо".

Зазначається, що зміни допоможуть швидше накопичувати кошти на модернізацію армії. Йдеться не лише про випуск облігацій, а й про залучення безповоротних позик і кредитів.

Поправки також передбачають можливість для Польщі брати участь у військових програмах, які реалізуються через НАТО. Це дозволить отримати доступ до більшого ринку модернізації.

Відомо, що закон про захист Вітчизни був введений у дію 23 квітня. Міністерство національної оборони багато місяців працювало над його положеннями, але початок війни в Україні прискорив роботу.

Акт передбачає збільшення чисельності польської армії до 300 тисяч солдатів і 50 тисяч добровольців зі складу Військ територіальної оборони.

7 липня Білорусь пригрозила Польщі нападом. Заступник начальника генерального штабу збройних сил Білорусі генерал-майор Руслан Косигін заявив, що в разі "провокацій Заходу" білоруські сили завдадуть ударів насамперед по інфраструктурі Польщі.

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