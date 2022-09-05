"Шабаші під триколорами держави-агресора в центрі Європи є неприпустимим": МЗС України про проросійські мітинги в Кельні та Празі
В МЗС України засудили проросійські акції в Німеччині і Чехії
"Мітингарі вимагали припинити підтримку України та скасувати санкції проти РФ. Виголошувалися заклики, які ставлять під сумнів територіальну цілісність нашої держави, а також оголошувався збір коштів на підтримку незаконних збройних формувань на Донбасі. Проведення подібних шабашів під триколорами держави-агресора в центрі Європи є неприпустимим. Ці заходи не мали нічого спільного зі свободою слова та реальними настроями в Німеччині та Чехії. Ми засуджуємо спроби учасників проросійських акцій виправдати війну Росії проти України та зневажити честь та гідність українців, які ціною своїх життів відстоюють свободу в Європі", - написав Ніколенко.
Також українська сторона вдячна мешканцям Кельна та Праги, які виступили проти проросійських мітингів в неділю.
"Не маємо сумнівів в солідарності абсолютної більшості німців та чехів з українцями, які надали сотням тисяч з них тимчасовий притулок, а також підтримують Україну і політику своїх урядів щодо протидії російській агресії. Акції, які відбулися в неділю, не зможуть похитнути дружбу між Україною та Німеччиною і Чехією, підтримку яких ми високо цінуємо", - додав Ніколенко.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкрив деталі стосовно питання заборони росіянам в’їзду до ЄС
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