"Шахтар" і "Челсі" узгодили трансфер Мудрика за 100 млн євро, - Романо
Український півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик продовжить кар'єру в лондонському "Челсі"
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, лондонський "Челсі" погодився заплатити за Михайла Мудрика 100 млн євро - це саме та сума, на яку і розраховували боси "Шахтаря".
О 20:18 Романо повідомив, що Мудрик вже перебуває у літаку і в найближчі години повинен приземлитись у Лондоні. "Челсі" планує підписати з українцем контракт до червня 2030 року.
У нинішньому сезоні 22-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.
Transfermakt оцінює Мудрика у 40 млн євро - це найвищий показник в історії УПЛ.
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27 грудня "Арсенал" зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" щодо Михайла Мудрика у 60 млн євро.
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1 січня футболіст "Шахтаря" Михайло Мудрик узгодив умови особистого контракту з англійським "Арсеналом".
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3 січня повідомлялось, що "Челсі" та "Шахтар" проведуть переговори щодо трансферу українського вінгера.
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У четвер, 12 січня, представники лондонського клубу зробили нову пропозицію "Шахтарю" стосовно трансферу Мудрика. Після цього стало відомо, що "Арсенал" готовий заплатити за Мудрика до 95 млн євро.
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