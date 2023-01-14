"Шахтар" і "Челсі" узгодили трансфер Мудрика за 100 млн євро, - Романо

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, лондонський "Челсі" погодився заплатити за Михайла Мудрика 100 млн євро - це саме та сума, на яку і розраховували боси "Шахтаря".

О 20:18 Романо повідомив, що Мудрик вже перебуває у літаку і в найближчі години повинен приземлитись у Лондоні. "Челсі" планує підписати з українцем контракт до червня 2030 року.



У нинішньому сезоні 22-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.

Transfermakt оцінює Мудрика у 40 млн євро - це найвищий показник в історії УПЛ.

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