Бл**і, що вони роблять? Цей Путін збожеволів, - екстренер збірної Сабо пояснив, чому треба розводити Україну і Росію на ЧС-2022
Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо вважає, що наша національна команда не повинна грати проти Росії у відборі на ЧС-2022
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Сабо, УЄФА робить правильно, що розводить Україну і Росію при жеребкуванні плей-офф кваліфікації ЧС-2022, адже це країна-агресор.
"Правильно. Навіщо нам Росія? Ці бл**і, що вони роблять? Ви подивіться. Цей Путін збожеволів чи що? Я не політик, але треба зробити наші кордони такими сильними, щоб жодна муха не пролетіла. Усі гроші, що крадуть мільярдери, треба давати на озброєння, щоби наші діти жили спокійно. Не треба з ними грати", – сказав екстренер збірної України Йожеф Сабо.
Жеребкування стадії плей-офф кваліфікації ЧС-2022 відбудеться сьогодні, 26 листопада. Пряма трансляція буде доступна на офіційному сайті УЄФА та телеканалі "Футбол 2". Початок – о 18:00 за київським часом.
Суперниками збірної України у плей-офф можуть стати сіяні команди - Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. УЄФА розведе українців з росіянами, які є сіяними.
Збірні будуть розбиті на три квартети, які зіграють півфінальні та фінальні матчі плей-офф та визначать решту учасників ЧС-2022.
Матчі півфіналу пройдуть 24 березня 2022 року, а фінали - 29 березня.
Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.
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