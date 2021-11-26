Бл**і, що вони роблять? Цей Путін збожеволів, - екстренер збірної Сабо пояснив, чому треба розводити Україну і Росію на ЧС-2022

Про це повідомляє "Трибуна".



За словами Сабо, УЄФА робить правильно, що розводить Україну і Росію при жеребкуванні плей-офф кваліфікації ЧС-2022, адже це країна-агресор.



"Правильно. Навіщо нам Росія? Ці бл**і, що вони роблять? Ви подивіться. Цей Путін збожеволів чи що? Я не політик, але треба зробити наші кордони такими сильними, щоб жодна муха не пролетіла. Усі гроші, що крадуть мільярдери, треба давати на озброєння, щоби наші діти жили спокійно. Не треба з ними грати", – сказав екстренер збірної України Йожеф Сабо.



Жеребкування стадії плей-офф кваліфікації ЧС-2022 відбудеться сьогодні, 26 листопада. Пряма трансляція буде доступна на офіційному сайті УЄФА та телеканалі "Футбол 2". Початок – о 18:00 за київським часом.



Суперниками збірної України у плей-офф можуть стати сіяні команди - Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. УЄФА розведе українців з росіянами, які є сіяними.



Збірні будуть розбиті на три квартети, які зіграють півфінальні та фінальні матчі плей-офф та визначать решту учасників ЧС-2022.