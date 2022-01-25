"Шахтар" може віддати 10 млн євро за 16-річного вундеркінда з Бразилії, - ЗМІ
Донецький "Шахтар" серйозно цікавиться трансфером вундеркінда академії бразильського "Флуміненсе" Артура Вендерроскі
Про це повідомляє NETFLU.
За інформацією джерела, "Шахтар" готовий вже зараз запропонувати 10 млн євро за 16-річного Артура Вендерроскі, хоч покинути Бразилію футболіст зможе, коли стане повнолітнім.
Але посередник, який представляє інтереси українського клубу у Бразилії, рекомендує почекати. Агент хоче зібрати більше інформації про півзахисника та оцінити якість його виступів за юнацькі команди "Флуміненсе" у найближчому сезоні.
Футболіст вважається одним з головних талантів бразильського футболу у своєму віці. До нього також є інтерес від скаутів інших європейських клубів.
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