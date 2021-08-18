"Шахтар" презентував фанатам незвичний комплект нової форми
Донецький "Шахтар" презентував третій комплект ігрової форми на цей сезон
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на офіційний Instagram "Шахтаря".
Компанія Puma, яка розробила дизайн, відзначає, що нова форма "Шахтаря" кидає виклик традиціям і переосмислює звичайні комплекти в новому стилі. Дизайн поєднує культуру футболу та вуличного одягу.
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Також цікава особливість, що на нових футболках емблема клубу розташована на тильній стороні під коміром. У самому центрі розміщена назва ФК "Шахтар". Напис виконаний індивідуальним шрифтом.
Традиційне лого Puma знаходиться в центрі, що надає баланс дизайну.
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