"Шахтар" презентував фанатам незвичний комплект нової форми

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на офіційний Instagram "Шахтаря".



Компанія Puma, яка розробила дизайн, відзначає, що нова форма "Шахтаря" кидає виклик традиціям і переосмислює звичайні комплекти в новому стилі. Дизайн поєднує культуру футболу та вуличного одягу.

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Також цікава особливість, що на нових футболках емблема клубу розташована на тильній стороні під коміром. У самому центрі розміщена назва ФК "Шахтар". Напис виконаний індивідуальним шрифтом.



Традиційне лого Puma знаходиться в центрі, що надає баланс дизайну.

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