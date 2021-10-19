"Шахтар" - "Реал": склади команд на матч Ліги чемпіонів

Букмекери вважають "Шахтар" аутсайдером матчу. На перемогу українців коефіцієнт 5,10. Нічия оцінюється у 4,08. Виграш "Реалу" вважається беззаперечним результатом - 1,74.



Після 2-х матчів групу D сенсаційно очолив молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал" з трьома балами. "Шахтар" та "Інтер" ділять 3-4 місце, у них по 1 набраному пункту.



3-й тур Ліги чемпіонів стартує сьогодні, 19 жовтня. "Шахтар" зіграє проти "Реалу", а на "Шериф" чекає зустріч з міланським "Інтером".



Ліга чемпіонів



3-й тур



19 жовтня



"Шахтар" (Україна) - "Реал" (Іспанія)



"Шахтар": Трубін, Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі, Майкон, Патрік, Тете, Педрінью, Соломон, Фернандо.



Запасні: П'ятов, Вітао, Конопля, Корнієнко, Бондар, Степаненко, Маркос, Марлос, Мудрик, Сікан, Дентіньо, Судаков.



"Реал": Куртуа, Васкес, Алаба, Мілітао, Менді, Модріч, Кроос, Каземіро, Вінісіус, Родріго, Бензема.



Запасні: Лунін, Лопез, Вальєхо, Начо, Марсело, Бланко, Вальверде, Гуттьєрес, Камавінга, Асенсіо, Діас.



Київ, стадіон "НСК Олімпійський"



Початок о 22:00



Пряма трансляція на Megogo



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу

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