"Шахтар" розгромив "Зорю" у надважливому матчі в боротьбі за чемпіонство УПЛ
У 28-му турі чемпіонату України з футболу донецький "Шахтар" розгромив луганську "Зорю"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:0. У ворота "Зорі" забили Георгій Судаков, Артем Бондаренко та Кевін Келсі.
На 49-й хвилині Ігор Снурніцин отримав червону картку і залишив "Зорю" у меншості. Тоді рахунок був 1:0 на користь "Шахтаря".
Перед цим "Дніпро-1" програв "Ворсклі" 1:2, та з 64 очками залишився на другому місці. Тепер команда Олександра Кучера відстає від "Шахтаря" на 5 пунктів за 2 матчі до кінця чемпіонату.
"Зоря" займає третю позицію і відстає від "Дніпра-1" на 3 бали.
Українська Прем'єр-ліга
28-й тур
24 травня
"Зоря" – "Шахтар" 0:3
Голи: Судаков, 5, Бондаренко, 59, Келсі, 83
- У середу, 24 травня, у 28-му турі чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" програв "Ворсклі", а "Динамо" перемогло "Колос"
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