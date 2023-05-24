"Шахтар" розгромив "Зорю" у надважливому матчі в боротьбі за чемпіонство УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:0. У ворота "Зорі" забили Георгій Судаков, Артем Бондаренко та Кевін Келсі.

На 49-й хвилині Ігор Снурніцин отримав червону картку і залишив "Зорю" у меншості. Тоді рахунок був 1:0 на користь "Шахтаря".

Перед цим "Дніпро-1" програв "Ворсклі" 1:2, та з 64 очками залишився на другому місці. Тепер команда Олександра Кучера відстає від "Шахтаря" на 5 пунктів за 2 матчі до кінця чемпіонату.

"Зоря" займає третю позицію і відстає від "Дніпра-1" на 3 бали.

Українська Прем'єр-ліга

28-й тур

24 травня

"Зоря" – "Шахтар" 0:3

Голи: Судаков, 5, Бондаренко, 59, Келсі, 83