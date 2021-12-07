"Шахтар" - "Шериф": букмекери дали остаточний прогноз на заключний матч "гірників" Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Букмекери впевнені в перемозі донецького "Шахтаря" і надають на цей результат коефіцієнт 1,70. Нічия оцінюється у 4,12. Поразка "Шерифа" - 5,40.

Після 5 матчів "Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце в своїй групі. "Гірники", як київське "Динамо", втратили будь-які шанси на плей-офф єврокубків і не піднімуться вище четвертої позиції.



"Реал" очолив групу D з 12 очками. Слідом йде міланський "Інтер", в якого 10 очок. Молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба закріпився на третій позиції, у нього 6 балів.



У заключному, 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти молдовського "Шерифа". Матч відбудеться сьогодні, 7 грудня. Він не має турнірного значення для "Шахтаря".



Ліга чемпіонів



6-й тур



7 грудня



"Шахтар" (Україна) - "Шериф" (Молдова)



Київ, стадіон НСК "Олімпійський"



Початок о 22:00



Пряма трансляція на Megogo

24 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв міланському "Інтеру".

Нагадаємо, 7 грудня Жуніор Мораес вперше у нинішньому сезоні потрапив до заявки "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів проти "Шерифа".

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