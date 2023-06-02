"Шахтар" відмовився продати Трубіна за 6 млн євро, - ЗМІ

Про це повідомляє журналіст Євген Кузьменко.

За інформацією джерела, у січні "Шахтарю" надійшла офіційна пропозиція від італійського "Удінезе". Фріульці готові були заплатити 6 млн євро, проте у "Шахтарі" від такої пропозиції відмовились.

21-річний Анатолій Трубін провів у цьому сезоні 38 матчів, з них 14 "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 18 млн євро - він найдорожчий воротар України.

Контракт голкіпера зі "Шахтарем" чинний до кінця наступного сезону.