"Шахтар" відмовився продати Трубіна за 6 млн євро, - ЗМІ
Італійський "Удінезе" у зимове трансферне вікно хотів підписати українського воротаря "Шахтаря" Анатолія Трубіна
Про це повідомляє журналіст Євген Кузьменко.
За інформацією джерела, у січні "Шахтарю" надійшла офіційна пропозиція від італійського "Удінезе". Фріульці готові були заплатити 6 млн євро, проте у "Шахтарі" від такої пропозиції відмовились.
21-річний Анатолій Трубін провів у цьому сезоні 38 матчів, з них 14 "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 18 млн євро - він найдорожчий воротар України.
Контракт голкіпера зі "Шахтарем" чинний до кінця наступного сезону.
- 17 лютого повідомлялось, що голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін потрапив у сферу інтересів іспанської "Севільї".
- У березні Трубін очолив рейтинг найдорожчих голкіперів віком до 21 року.
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