"Шахтар" визначився з майбутнім Ракицького

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Ярослав Ракицький проведе у "Шахтарі" наступний сезон. Сторони підписали новий контракт, який буде чинним до 30 червня 2024 року.

Фінансові сторони угоди не розголошуються.

Кар'єра Ярослава Ракицького

У березні 2022 року, після початку повномасштабної російської агресії проти України, футболіст розірвав контракт з російським "Зенітом, за який він виступав з 2019 року.

У січні 2023 року Ярослав Ракицький повернувся до "Шахтаря". Центрбек є вихованцем "гірників". Він виступав за донеччан з 2009 до 2019 року, у цей час зіграв 326 матчів, забив 14 м’ячів і здобув разом з командою 19 трофеїв.

Ракицький зіграв 54 матчі та забив 5 голів за збірну України, до якої його припинили викликати після переходу до "Зеніту". Після цього оборонець оголосив, що завершує кар'єру в національній команді.

У цьому сезоні Ракицький зіграв 23 матчі, забив 2 голи та віддав 4 асисти.