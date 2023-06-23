"Шахтар" визначився з майбутнім Ракицького
Донецький "Шахтар" продовжив контракт з центрбеком Ярославом Ракицьким
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Ярослав Ракицький проведе у "Шахтарі" наступний сезон. Сторони підписали новий контракт, який буде чинним до 30 червня 2024 року.
Фінансові сторони угоди не розголошуються.
Кар'єра Ярослава Ракицького
У березні 2022 року, після початку повномасштабної російської агресії проти України, футболіст розірвав контракт з російським "Зенітом, за який він виступав з 2019 року.
У січні 2023 року Ярослав Ракицький повернувся до "Шахтаря". Центрбек є вихованцем "гірників". Він виступав за донеччан з 2009 до 2019 року, у цей час зіграв 326 матчів, забив 14 м’ячів і здобув разом з командою 19 трофеїв.
Ракицький зіграв 54 матчі та забив 5 голів за збірну України, до якої його припинили викликати після переходу до "Зеніту". Після цього оборонець оголосив, що завершує кар'єру в національній команді.
У цьому сезоні Ракицький зіграв 23 матчі, забив 2 голи та віддав 4 асисти.
- 17 травня захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький висловився про своє повернення в Україну після початку повномасштабної війни
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