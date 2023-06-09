"Шахтар" зіграє благодійний матч з "Челсі"

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, матч "Челсі" - "Шахтар" є частиною угоди щодо трансферу Михайла Мудрика, який взимку перебрався в АПЛ.

Також є інформація, що представники "Шахтаря" ведуть перемовини, як мінімум, зі ще одним клубом АПЛ про спаринг. Проте поки не повідомляють, про який саме клуб йдеться.

Планується, що матчі будуть благодійними. Кошти спрямують на потреби українських клубів.

Дати матчів поки не вказані.