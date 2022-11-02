Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який не мав для "Шахтар" турнірного значення, завершився у Варшаві нульовою нічиєю. Донеччани достроково гарантували собі вихід до 1/16 фіналу та фінішували на другій позиції в групі F з 10 очками. "Лейпциг" з 5 балами посів третю позицію та також продовжить боротьбу на цій стадії турніру.

Іспанський "Реал" з 16 пунктами виграв змагання у квартеті та потрапив одразу до 1/8 фіналу. Шотландський "Селтік" набрав 3 очка та припинив боротьбу.

Сьогодні "Шахтар" також зіграє останній матч на груповому раунді дорослої ліги чемпіонів. Гра з "Лейпцигом" розпочнеться у Варшаві о 19:45. "Гірники" вже гарантували собі місце в плей-офф Ліги Європи, але якщо переможуть німців, то вийдуть в 1/8 фіналу ЛЧ.

Після 5 турів український клуб має 6 очок та посідає у групі F третє місце. Іспанський "Реал" з 10 балами лідирує, "Лейпциг" з 9 очками - другий. Шотландський "Селтік" з 2 пунктами на четвертій позиції.

Юнацька Ліга УЄФА

6-й тур. Група F

2 листопада

"Шахтар" U19 (Україна) - "Лейпциг" U19 (Німеччина) 0:0

1 листопада стало відомо, що Мар'ян Швед та Олександр Зубков не допоможуть "Шахтарю" у матчі 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти німецького "Лейпцига"

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