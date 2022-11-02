Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

За словами головного тренера "Шахтаря" Ігора Йовічевіча перед матчем з "Лейпцигом" його команді дошкуляють травми.

"Те, що в нас багато травм, це факт. Швед і Зубков – важливі гравці нашої команди та нашої моделі гри. Однак, гадаю, їхню втрату гідно й на максимальному рівні замінять інші. Вірю в команду та в позитивний результат", - сказав Йовічевіч.

Він назвав гру проти "Лейпцига" найбільшим викликом у кар'єрі більшості футболістів "Шахтаря".

"Такого матчу в нашій кар'єрі ще не було, коли нам би випадала нагода вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Особисто я такої напруги ще не відчував, та й усі так само, крім деяких футболістів. Лишилося 90 хвилин матчу з чудовою командою, яка в останніх поєдинках набрала 16 очок з 18 можливих та перемогла "Реал", - розповів Йовічевіч.

Матч "Шахтар" - "Лейпциг" розпочнеться у Варшаві о 19:45. "Гірники" вже гарантували собі місце в плей-офф Ліги Європи, але якщо переможуть німців, то вийдуть в 1/8 фіналу ЛЧ.

Після 5 турів український клуб має 6 очок та посідає у групі F третє місце. Іспанський "Реал" з 10 балами лідирує, "Лейпциг" з 9 очками - другий. Шотландський "Селтік" з 2 пунктами на четвертій позиції.

25 жовтня у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию зі шотландським "Селтіком".

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