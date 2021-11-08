"Шахтар" зворушливо попрощався з бразильцем, який зіграв за них 197 матчів
Донецький "Шахтар" попрощався з бразильським нападником Дентіньо
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Facebook генерального директора "Шахтаря" Сергія Палкіна.
Палкін зворушливо подякував 32-річному Дентіньо, у якого закінчився контракт із "гірниками".
"Сьогодні завершується більш ніж 10-річна історія виступів Дентіньо за "Шахтар". Дебютувавши у липні 2011 року на "Донбас Арені", він 197 разів виходив на поле в оранжево-чорній футболці, забив 29 м'ячів та виграв разом із командою 16 трофеїв. Дентіньо завжди намагався бути корисним, у кожному матчі грав із величезним бажанням та самовіддачею. Важливо й те, що як досвідчений гравець він допомагав адаптуватися в клубі багатьом бразильським новачкам, зробив свій внесок у розвиток молодих футболістів", – написав генеральний директор "Шахтаря".
У складі "Шахтаря" Дентіньо провів 197 матчів, забив 29 голів і віддав 16 асистів. Бразилець 7 разів вигравав чемпіонат України, брав 6 кубків України, також здобув два Суперкубка України.
У 2011-му році "Шахтар" купив Дентіньо у бразильського "Корінтіанса" за 7,5 млн євро. Зараз форвард коштує 1,5 млн євро і покидає донецький клуб безкоштовно.
- 1 жовтня повідомлялось, що Дентіньо може повернутись в "Корінтіанc".
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