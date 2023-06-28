Шанс на перемогу: як дрон допоміг знайти ворожий танк
Сором мовчки гинути й страждати, як маєш у руках хоч заржавілий меч. Ці слова Лесі Українки стали девізом для військового Андрія*. Його позивний – Музикант*, справа всього його життя – музика, а поклик його серця – захищати Україну від російських загарбників
Андрій виріс у сім’ї військового з Буковини, сам вступив до Сил територіальної оборони взимку 2022 року. До війни він працював у шоубізнесі, писав пісні для відомих українських зірок. Зараз Андрій працює викладачем у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв.
У середині квітня 2022 року Музикант на позиції стрілка у складі 107 бригади 93-го батальйону ТрО опинився в зоні бойових дій у Харківській області. Тоді Андрій та його побратими успішно звільнили село Велика Комишуваха від російської окупації. Далі батальйон Андрія перекинули на Ізюмський напрямок, де він брав участь у боях біля села Оскіл та на Сватівському напрямку. З грудня 2022 року Музикант разом зі своїм батальйоном успішно тримав оборону Лиману протягом трьох з половиною місяців. 11 квітня 2023 року його батальйон відвели на ротацію.
До роботи з дронами Андрія надихнув випадок. Одного разу разом з товаришами він передивлявся знімки з дрона. Увагу військових привернула пляшка у траві. Аналізуючи ретельніше знімок, захисники помітили дуло танка, захованого у траві. Після такої знахідки танк загарбників був успішно знищений.
Цей випадок переконав Андрія у важливості роботи БПЛА, і він вирішив піти на навчання в UA Drone School на Базовий курс підготовки пілотів дронів. У школі Андрій вдосконалив свої навички пілотування дронами, в тому числі - в умовах, максимально наближених до бойових. Зараз Музикант проходить службу в аеророзвідці на позиції оператора БПЛА.
Усю команду UA Drone School Андрій вразив не лише своїми творчістю та талантом, але й моральними якостями. Сам Музикант же планує надалі розвивати свої професійні навички: "За першої можливості я обов’язково повернусь до UA Drone School, щоб пройти курс FPV".
"З початку року щомісяця ми передаємо допомогу UA Drone School, яка є частиною державного проєкту "Армія дронів", для безплатного навчання військових", - розповідає Станіслав Андрєєв, директор Фонду Slots City. "Також наш Фонд допомагає військовим бригадам з автомобілями та військовим спорядженням, збирає передачі для переселенців, підтримує медиків. Кожна така історія зі Школи, кожна передача на фронт – це наш маленький шанс на велику Перемогу".
Загалом волонтери Slots City Foundation за минулий рік передали понад 100 передач на фронт, серед яких – 19 дронів, 30 автомобілів, у тому числі вантажівки, тепловізори, генератори, а також інше обладнання, спорядження та одяг для бійців. Всього за час роботи допомога друзів Фонду армії та постраждалим від війни перевищила 42 мільйони гривень.
*Ім’я та позивний воїна змінені з метою його безпеки
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