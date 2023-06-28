Шанс на перемогу: як дрон допоміг знайти ворожий танк

Андрій виріс у сім’ї військового з Буковини, сам вступив до Сил територіальної оборони взимку 2022 року. До війни він працював у шоубізнесі, писав пісні для відомих українських зірок. Зараз Андрій працює викладачем у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв.

У середині квітня 2022 року Музикант на позиції стрілка у складі 107 бригади 93-го батальйону ТрО опинився в зоні бойових дій у Харківській області. Тоді Андрій та його побратими успішно звільнили село Велика Комишуваха від російської окупації. Далі батальйон Андрія перекинули на Ізюмський напрямок, де він брав участь у боях біля села Оскіл та на Сватівському напрямку. З грудня 2022 року Музикант разом зі своїм батальйоном успішно тримав оборону Лиману протягом трьох з половиною місяців. 11 квітня 2023 року його батальйон відвели на ротацію.





До роботи з дронами Андрія надихнув випадок. Одного разу разом з товаришами він передивлявся знімки з дрона. Увагу військових привернула пляшка у траві. Аналізуючи ретельніше знімок, захисники помітили дуло танка, захованого у траві. Після такої знахідки танк загарбників був успішно знищений.



Цей випадок переконав Андрія у важливості роботи БПЛА, і він вирішив піти на навчання в UA Drone School на Базовий курс підготовки пілотів дронів. У школі Андрій вдосконалив свої навички пілотування дронами, в тому числі - в умовах, максимально наближених до бойових. Зараз Музикант проходить службу в аеророзвідці на позиції оператора БПЛА.

Усю команду UA Drone School Андрій вразив не лише своїми творчістю та талантом, але й моральними якостями. Сам Музикант же планує надалі розвивати свої професійні навички: "За першої можливості я обов’язково повернусь до UA Drone School, щоб пройти курс FPV".

"З початку року щомісяця ми передаємо допомогу UA Drone School, яка є частиною державного проєкту "Армія дронів", для безплатного навчання військових", - розповідає Станіслав Андрєєв, директор Фонду Slots City. "Також наш Фонд допомагає військовим бригадам з автомобілями та військовим спорядженням, збирає передачі для переселенців, підтримує медиків. Кожна така історія зі Школи, кожна передача на фронт – це наш маленький шанс на велику Перемогу".

Загалом волонтери Slots City Foundation за минулий рік передали понад 100 передач на фронт, серед яких – 19 дронів, 30 автомобілів, у тому числі вантажівки, тепловізори, генератори, а також інше обладнання, спорядження та одяг для бійців. Всього за час роботи допомога друзів Фонду армії та постраждалим від війни перевищила 42 мільйони гривень.

*Ім’я та позивний воїна змінені з метою його безпеки