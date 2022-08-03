Шанс на участь білоруської армії у війні з Україною мізерний, - радник Тихановської

Про це в ефірі Еспресо сказав білоруський громадський діяч, радник Світлани Тихановської Франак Вячорка.

Він розповів про настрої в армії Білорусі.

"Ми знаємо, що дуже низький моральний бойовий дух, немає можливості мобілізувати людей, щоб збільшити кількість військовослужбовців. Ті підрозділи, які б могли проводити наступальні операції - вони в небоєздатному стані", - зазначив Вячорка.

Він додав, що військові навчання, які проводить Лукашенко, – це імітація, щоб продемонструвати Путіну свою лояльність.

"Ми знаємо, що реально вести бій з будь-якою армією, а тим більше українською, вони не зможуть. Настроїв виконувати завдання і іти проти України, підтримувати Росію немає. Я б давав мізерну можливість вступу білоруських військ в цю війну, вона майже неможлива. Це не значить, що російська армія не використає білоруську територію і достатньо 2-3 тижні, щоб повернути війська на південь Білорусі і знову почати наступ, наприклад на Київ", - вважає опозиціонер.

На його думку, Росія зараз менше використовує територію Білорусі для війни з Україною.

"Використання території Білорусі зараз мінімальні на тлі лютого, березня і квітня, коли щодня велись обстріли. За 2,5 місяці було випущено 700 ракет. Зараз це менше відбувається. Було 4 тижні, коли жодного обстрілу не було. Вони це роблять спеціально, щоб показати, хто в домі господар. Лукашенко таким чином демонструє Путінусвою лояльність. Вести наступальну операцію наземну росіянам немає чим, вони мають кілька ракетних установок в Білорусі, обслуговують російські військові, але вести повноцінні щоденні обстріли немає кому і немає чим", - підсумував Вячорка.