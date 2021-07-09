Шантажували порнофейками та погрожували насильством: Нацполіція викрила колекторів-вимагачів, які прикидалися правоохоронцями

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.



Зловмисники організували у зазначених регіонах роботу колл-центрів, співробітники яких вимагали у людей повернення неіснуючих кредитів.



Додатково отримали відомості також і про те, що зловмисники вдаються до погроз позичальникам фінансових установ фізичною розправою та розповсюдженням у соцмережах фальсифікованої інформації порнографічного змісту.



Серед вимагачів - цивільні особи, нотаріуси та приватні виконавці. Так звані колекторські кол-центри діяли на території столиці та Київської області, Вінниці, Житомира, Черкас та Херсона.



Отримавши ухвалу суду, правоохоронці, за фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення, провели понад два десятки обшуків за місцями розташування офісів банківських "посередників". Виявлено і вилучено оргтехніку, носії інформації, мобільні телефони та документацію. Речові докази відправлено на експертизу, за результатами якої буде надано правову кваліфікацію діям фігурантів.



За зібраними матеріалами слідчі Головного слідчого управління Нацполіції, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.189 (Вимагання), ч.3 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдженням порнографічних предметів) та ч.2 ст.355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань) Кримінального кодексу України.

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