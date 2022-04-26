Ще 2 місяці тому про це ніхто не думав. ЗСУ почали переведення на зброю НАТО, - Кулеба

Про це він сказав у відеозверненні на Facebook.

"Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку навіть два місяці тому ніхто не замислювався. Ми перейшли в принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв – переведення Збройних сил України на натівську зброю, на натівський стандарт. І це вже відбувається", - сказав Кулеба.

Він повідомив, що президент Володимир Зеленський зміг переконати главу Білого дому Джо Байдена в тому що настав час це зробити.

"І до нас поїхали спочатку гаубиці, але це лише початок, до нас поїде набагато більше", - підсумував Кулеба.

Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $800 мільйонів. У нього включили важку артилерію, дюжини гаубиць і 144 000 боєприпасів.

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