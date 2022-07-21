Ще 500 млн євро. Боррель повідомив про новий транш допомоги ЄС для ЗСУ
Євросоюз виділив ще 500 млн євро для подальшої підтримки українських військовослужбовців
Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Боррель повідомив, що 20 липня брав участь у засіданні контактної групи щодо підтримки України Рамштайн-4.
"Держави-члени ЄС погодилися мобілізувати п'ятий транш військової допомоги розміром 500 млн євро для подальшої підтримки ЗСУ. ЄС залишається зосередженим і непохитним у своїй підтримці України разом із партнерами", – заявив глава європейської дипломатії.
- За результатами зустрічі Рамштайн-4 глава Пентагону Ллойд Остін розповів про надання Україні установок HIMARS і систем ППО NASAMS.
- Раніше повідомлялося, що США анонсували передачу Україні 4 установок HIMARS.
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