Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Боррель повідомив, що 20 липня брав участь у засіданні контактної групи щодо підтримки України Рамштайн-4.

"Держави-члени ЄС погодилися мобілізувати п'ятий транш військової допомоги розміром 500 млн євро для подальшої підтримки ЗСУ. ЄС залишається зосередженим і непохитним у своїй підтримці України разом із партнерами", – заявив глава європейської дипломатії.

За результатами зустрічі Рамштайн-4 глава Пентагону Ллойд Остін розповів про надання Україні установок HIMARS і систем ППО NASAMS.

Раніше повідомлялося, що США анонсували передачу Україні 4 установок HIMARS.

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