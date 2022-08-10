Про це повідомило незалежне медіа Читомо.

"На думку команди "Читомо", саме щоденники з послідовною фіксацією досвідів, образів, подій, які ведуть з 24 лютого, відображають сьогоднішній стан багатьох українців, і цей досвід важливо зафіксувати й показати", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що для показу різноманіття свідчень війни важливі усі досвіди: військових, цивільних, волонтерів, учасників територіальної оборони, як вимушено переміщених осіб, так і тих, хто не виїздив із території України чи опинився в умовах тимчасової окупації.

Щоденники можуть бути у різних форматах: копії записів у друкованому чи електронному блокнотах, скетчі, плакати, ілюстрації, вірші, есеї, шкіци, комікси, графіті, відео, анімація, фото тощо.

"Цим проєктом ми хочемо не лише зібрати різні досвіди (у своєрідний мініархів), а й відстежити, як практика ведення щоденника може бути терапевтичною і як їх перегляд\прочитання може змінювати горизонти емпатії. Як ми читаємо досвіди інших? Яким чином вибудовуємо довіру до свідчень інших? Ці питання ми хочемо розкривати у представленні результатах відбору, і з цими питаннями будемо давати раду при розгляді щоденників", - розповіла редакторка спецпроєктів Вікторія Фещук.

За умовами проєкту можна подати не тільки власний щоденник, а й записи іншої людини (із зазначенням ПІБ або псевдоніму).

Як зазначають організатори, подати щоденники можна за посиланням. Роботи прийматимуть до 20 серпня. Результати оголосять 30 серпня.

За результатами "Читомо" планує обрати 17 щоденникових проєктів. Ще 17 відбере кураторська група, до складу якої увійдуть члени редакції та запрошені спеціалісти.

"Зараз всі українці намагаються прожити, протриматися ще один день. Щодня ми відраховуємо ще один день від 24 лютого – часу, коли наша реальність катастрофічно змінилася. Горизонт планувань звівся теж до одного дня, багато українців живуть, не плануючи нічого наперед, плекаючи лише одну мрію, до якої ми ближчі сьогодні ще на один день", - пише "Читомо".

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