В Україні створили сайт для фіксації злочинів РФ проти культури

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.



"Коли ми переможемо, слова "Велике будівництво" та "Велика реставрація» набудуть ще більшого, потужнішого сенсу. Адже ворог в істеричній ненависті до України намагається знищити все. Наше минуле, наше сьогодення, наше майбутнє. Все це доведеться відновлювати нам", – йдеться в його повідомленні.



Бомбардування Святогірської Свято-Успенської лаври на Донеччині, удари артилерії і грабіж у "Садибі Попова" на Запоріжжі, знищення на Київщині Іванківського краєзнавчого музею, де зберігалися унікальні роботи художниці Марії Примаченко. Ці та інші воєнні злочини вже зафіксовані і будуть використані як докази у Гаазькому суді.



"Наразі створений сайт для фіксації злочинів проти культурної спадщини України: Поки там зо півсотні фактів. Впевнений, після війни цей рахунок перейде на тисячі. Адже невідома доля культурних цінностей, пам’яток, що знаходяться в кремлівській окупації ще з 2014-го року. А сьогоднішні звірства росіян взагалі ставлять їх на одну дошку з нацистами, які вивозили цінності з окупованих країн. Але я впевнений, Росія заплатить за все. Контрибуціями чи репараціями", – додав Ткаченко.

Нагадаємо, у Мінцифрі запустили офіційний сайт для допомоги Україні у криптовалюті.

Також в Україні створили сайт для фіксації скоєних Росією воєнних злочинів.

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