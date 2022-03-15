В Україні створили сайт для фіксації злочинів РФ проти культури
Міністерство культури та інформаційної політики створило сайт для фіксації злочинів росії проти культури. що буде використано як докази в Гаазі
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
"Коли ми переможемо, слова "Велике будівництво" та "Велика реставрація» набудуть ще більшого, потужнішого сенсу. Адже ворог в істеричній ненависті до України намагається знищити все. Наше минуле, наше сьогодення, наше майбутнє. Все це доведеться відновлювати нам", – йдеться в його повідомленні.
Бомбардування Святогірської Свято-Успенської лаври на Донеччині, удари артилерії і грабіж у "Садибі Попова" на Запоріжжі, знищення на Київщині Іванківського краєзнавчого музею, де зберігалися унікальні роботи художниці Марії Примаченко. Ці та інші воєнні злочини вже зафіксовані і будуть використані як докази у Гаазькому суді.
"Наразі створений сайт для фіксації злочинів проти культурної спадщини України: Поки там зо півсотні фактів. Впевнений, після війни цей рахунок перейде на тисячі. Адже невідома доля культурних цінностей, пам’яток, що знаходяться в кремлівській окупації ще з 2014-го року. А сьогоднішні звірства росіян взагалі ставлять їх на одну дошку з нацистами, які вивозили цінності з окупованих країн. Але я впевнений, Росія заплатить за все. Контрибуціями чи репараціями", – додав Ткаченко.
- Нагадаємо, у Мінцифрі запустили офіційний сайт для допомоги Україні у криптовалюті.
- Також в Україні створили сайт для фіксації скоєних Росією воєнних злочинів.
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