English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Ще один корабель з українським зерном прибув в африканський порт

Ще один корабель з українським зерном прибув в африканський порт

10 вересня, 2022 субота
00:58
Економіка Корабкль зі зерном з України у порту Сенегала

Сьогодні в Африку прибуло чергове судно з українським зерном в рамках "зернової ініціативи"

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

В один із портів Судану прибув балкер SEAEAGLE з 65 тисячами тонн української пшениці. Він вийшов з порту "Чорноморськ" 26 серпня.

З початку реалізації ініціативи в країни Африки вже відправлено 16 суден і доставлено майже 500 тисяч тонн продовольства.

Зокрема, два судна з 60 тисячами тонн зерна були зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН для країн, які страждають від продовольчої кризи. Крім того, завдяки партнерам ООН закуплено ще 190 тисяч тонн зернових для подальшого експорту в Африку.

  • Нагадаємо, що Кулеба розвінчав головний міф Кремля про"зерновий коридор". 2/3 українського зерна, яке Україна вже відправила через "зерновий коридор", спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу. Завдяки йому ціни на пшеницю знизилися.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
ООН
Африка
зерно
Читайте також:
Колаборантка Алла Душкіна
8 вересня, 2022 четвер
Суд випустив під заставу коригувальницю ударів по Києву: колаборантка втекла з країни, - Цаплієнко
Ramstein Рамштайн
8 вересня, 2022 четвер
У форматі Рамштайн серйозно розглядають можливість приєднання України до НАТО і створюють всі умови до того, - дипломат Чалий
Берлусконі
8 вересня, 2022 четвер
Берлусконі хоче разом з Меркель бути посередником на переговорах України та РФ. В ОПУ відреагували
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.76
    Купівля 39.76
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 39.57
    Продаж 40.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
10 вересня
01:37
Стівен Кінґ
"The Ukrainians are kicking some ass today", - американський письменник Стівен Кінг підтримав наступ ЗСУ
01:14
на фото: Костін
Після 24 лютого в Україні зареєстрували понад 15 тис. злочинів проти нацбезпеки, - ОГП
00:34
Принц Чарльз
Король Британії виступив із першою промовою
00:32
Кадр із фільму "Люксембург, Люксембург"
Два українських фільми братимуть участь у кінофестивалі в Торонто
00:13
Окупанти, Мелітополь
У Мелітополі чутно стрілянину та вибухи
00:05
Едер Мілітао, Реал, Ліга чемпіонів
Футболіст "Реала" подав до суду на колишню дівчину
00:01
Мікулаш Бек
На краю прірви. У Чехії, яка головує в ЄС, обережно натякнули на можливий вихід Угорщини з Союзу
2022, п'ятниця
9 вересня
23:45
Шарль Мішель
Не дати Путіну залякати себе погрозами, - президент Євроради Шарль Мішель
23:14
Міралем П'янич
Найзірковіший футболіст Боснії і Герцеговини виступив проти матчу з Росією: Хто його підтримав
22:56
Оновлено
Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Сумщині: є постраждалі, заклад зруйновано
На Сумщині росіяни обстріляли лікарню, дитсадок і ліцей: 8 людей дістали поранення
22:48
Денис Малюська
Україна вимагатиме від Росії $300 млрд репарацій, — Денис Малюська
22:45
Микола Сапєлкін
В Україні ліквідували російського підполковника поліції на пенсії, - офіцер ЗСУ Штефан
22:37
Поліція
Нацполіція повертається у звільнені населені пункти Харківської області
22:31
Володимир Путін
Тепер ще й москвичі. Депутати муніципального округу столиці РФ просять Путіна піти з посади. Учора схожу заяву ухвалили у Петербурзі
22:14
Олексій Юрченко
На війні загинув оператор телеканалу "Прямий"
22:12
ЗСУ
ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині, - Зеленський
22:01
Росія щодня продукує нові фейки
"Фото ЗСУ на в'їзді до Куп'янська - це ІПСО" й "лише 3% українського зерна надіслали бідним країнам": Центр при РНБО назвав фейки РФ за 9 вересня
21:59
ЗСУ знищують окупантів
У Пентагоні вперше заявили, що ЗСУ розпочали контрнаступ, - CNN
21:55
Ентоні Блінкен
Блінкен потролив Путіна: Замість військової могутності Росія просить Північну Корею допомоги
21:37
Тестування оповіщення від ДСНС
"Дякую за серцевий напад": як українці реагують на тестування нової системи оповіщення від ДСНС
21:36
Ексклюзив
ЗСУ
Для росіян є два варіанти - відступ або смерть, - речник InformNapalm Макарук
21:36
російські окупанти
"Путін намагається врятувати реноме". Розвідка відреагувала на відео з російською технікою, яка "поспішає" відбивати український контрнаступ
21:28
Харків. Ілюстрація
Росія з РСЗВ вдарила по Київському району Харкова
21:11
Кирило Путін
"Традиційна цінність". Патріарх Кирило заблокував законопроєкт про заборону в Росії домашнього насильства, - росЗМІ
20:49
Аналітика
Сергій Згурець
Війська Росії на Ізюмському напрямку під загрозою оточення. Колонка Сергія Згурця
20:48
Егілс Левітс
Президент Латвії Егілс Левітс закликає розпочати переговори про вступ України до ЄС
20:45
Олаф Шольц
Шольц розкритикував пропозиції обмеження цін на імпорт газу в ЄС
20:32
Оновлено
Фінляндія - Боснія і Герцеговина
Боснія і Герцеговина проведе футбольний матч з Росією
20:31
Маріупольці
У Маріуполі росіяни ввімкнули водопостачання: місто вчергове затопило
20:29
Путін Ердоган
Отримавши $5 млрд кредиту , Ердоган вимагає у Путіна ще й знижку на газ
20:15
Порошенко передав ЗСУ рації
Порошенко з волонтерами передадуть у ЗСУ комплект радіостанцій Motorola
20:07
Зоря
"Рух" несподівано переміг "Зорю". Результати і розклад усіх матчів 4-го туру УПЛ
20:03
Інфографіка
Німеччина Україна
Більшість німців підтримають Україну навіть за умови здорожчання енергоносіїв – опитування
20:01
ЗСУ показали, як знищили на Півдні російський БТР разом з окупантами
19:52
Бахмут, російський обстріл
З початку доби Росія завдала більше 12 ракетних і 12 авіаударів по Україні
19:51
Пресконференція Зеленського, Левітса та Моравецького
Мені не відомі деталі. Зеленський прокоментував обшуки у волонтерів
19:43
Ілюстрація. Окупант
На Херсонщині окупанти задіяли гелікоптери для пошуку втікачів
19:36
кібератаки
Після дронів для Росії ще й кібератаки. США запровадили нові санкції проти Ірану
19:25
ЄС
Рада ЄС схвалила виділення Україні 5 млрд євро макроекономічної допомоги
19:25
Ярослав Глушенков
Зробив "крок доброї волі": в Україні ліквідували російського розвідника, - офіцер ЗСУ Штефан
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV