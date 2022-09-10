Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

В один із портів Судану прибув балкер SEAEAGLE з 65 тисячами тонн української пшениці. Він вийшов з порту "Чорноморськ" 26 серпня.

З початку реалізації ініціативи в країни Африки вже відправлено 16 суден і доставлено майже 500 тисяч тонн продовольства.

Зокрема, два судна з 60 тисячами тонн зерна були зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН для країн, які страждають від продовольчої кризи. Крім того, завдяки партнерам ООН закуплено ще 190 тисяч тонн зернових для подальшого експорту в Африку.

Нагадаємо, що Кулеба розвінчав головний міф Кремля про"зерновий коридор". 2/3 українського зерна, яке Україна вже відправила через "зерновий коридор", спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу. Завдяки йому ціни на пшеницю знизилися.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb