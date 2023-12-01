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Ще певний час ми бачитимемо активізацію сил РФ по всій лінії фронту: Згурець про динаміку противника

1 грудня, 2023 п'ятниця
11:19
Війна з Росією окупанти

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що наразі ЗСУ потрібно витримати натиск ворога і створити передумови для посилення оборонної тактики й стратегії на всіх ділянках фронту

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Тривала війна не є вигідним варіантом для РФ, тому що це супроводжує внутрішнє напруження. Путін не може своєму населенню показати логіку змін на лінії фронту, і це створює внутрішнє напруження, якби російська пропаганда не намагалася їх приглушити. Путін намагається використати ситуацію, коли наші сили певним чином виснажилися при проведенні наступальних дій на півдні, і тепер йому треба посилювати атаки по всій лінії фронту, що наразі й відбувається. Сили, які зараз використовує РФ, є максимальними з того, що є в російському запасі", - зауважив Згурець.

За словами військового експерта, ще певний час ми бачитимемо активізацію сил РФ по всій лінії фронту.

"Ця динаміка для противника вкрай важлива, тому що вона поєднує військові й політичні сили. Наше завдання витримати цей натиск і створити передумови для посилення оборонної тактики й стратегії на всіх ділянках фронту", - пояснив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що ЄС та США мають формувати нову довгострокову стратегію, яка скерована на підтримку України.

"Вже потихеньку європейці й американці починають переналаштовувати свої підходи. Розуміємо, що наступний рік буде надзвичайно складним з точки зору темпів постачання боєприпасів і темпів надходження зразків техніки для ЗСУ, які будуть меншими, ніж у попередній рік. Наприкінці 2024 році партнери вийдуть на показники виготовлення боєприпасів, які можна буде порівняти з тими, що є у РФ у альянсі з КНДР", - наголосив Згурець.

  • За добу ЗСУ відбили атаки росіян на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Запорізькому та Мар'їнському напрямках, а також знищили 1280 окупантів.
  • ISW пише, що російські окупанти за останню добу просунулися біля Авдіївки. Натомість Сили оборони продовжують операцію на лівобережжі Херсонщини та намагаються наступати південніше Кринок.
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