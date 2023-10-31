Я раніше точно знала, що все в минулому. Друга світова мала поставити крапку. Бо було отримане таке потужне щеплення!..

Ні. Усе забулось. Усе. Концтабори, крематорії, гетто, тортури — знищення мільйонів.

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І тепер зірки Давида на помешканнях у Німеччині, де живуть євреї.

І вбивство очільниці синагоги в США.

І таблички з написами, що євреям вхід заборонено.

І розгроми ресторанів, які належать євреям.

І жага погромів на Північному Кавказі під єзуїтським керуванням Кремля.

І необхідність брати єврейські школи та садки під охорону по світу.

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Хто той кривавий режисер, що готується до премʼєри свого страшного спектаклю?

Це справді світоглядні війни. Водорозділ між добром і злом. Світлом і темрявою.

Я боюся будь-якої з аналогій. Але, бляха, все вже було! І так само починалось!

І намагались умовити тиранів, дозволяючи їм відкушувати території і жертвуючи мільйонами живих і ненароджених.

Вірю лише в Україну, Ізраїль і Сполучені Штати. Можна в іншій послідовності.

І так, мені здається, у нас є лише один рік, щоб не дати планеті з шаленою швидкістю розкручуватися в інший бік.

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

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