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OPINION

Щеплення від людожерства не сталося

Зоя Казанжи
31 жовтня, 2023 вiвторок
20:05
Погляд Зоя Казанжи

З жахом дивлюсь на хвилю антисемітизму у світі

Я раніше точно знала, що все в минулому. Друга світова мала поставити крапку. Бо було отримане таке потужне щеплення!..

Ні. Усе забулось. Усе. Концтабори, крематорії, гетто, тортури — знищення мільйонів.

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  • І тепер зірки Давида на помешканнях у Німеччині, де живуть євреї.
  • І вбивство очільниці синагоги в США.
  • І таблички з написами, що євреям вхід заборонено.
  • І розгроми ресторанів, які належать євреям.
  • І жага погромів на Північному Кавказі під єзуїтським керуванням Кремля.
  • І необхідність брати єврейські школи та садки під охорону по світу.

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Хто той кривавий режисер, що готується до премʼєри свого страшного спектаклю?

Це справді світоглядні війни. Водорозділ між добром і злом. Світлом і темрявою.

Я боюся будь-якої з аналогій. Але, бляха, все вже було! І так само починалось!

І намагались умовити тиранів, дозволяючи їм відкушувати території і жертвуючи мільйонами живих і ненароджених.

Вірю лише в Україну, Ізраїль і Сполучені Штати. Можна в іншій послідовності.

І так, мені здається, у нас є лише один рік, щоб не дати планеті з шаленою швидкістю розкручуватися в інший бік.

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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