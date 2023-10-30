Єврейські погроми в Росії: бумеранг повернеться проти імперії
Вже майже тиждень на Кавказі розвивається нове суспільно-політичне явище. "Стихійні" масові заворушення спрямовані проти євреїв і Ізраїлю під гаслами підтримки Палестини
Спочатку в готелі міста Хасав'юрт (Дагестан) влаштували облаву на постояльців — шукали єврейських біженців. Не знайшли.
Потім у Нальчику (Кабардино-Балкарія) спалили недобудований Єврейський релігійний національно-культурний центр. На знак протесту, мабуть...
А вчора увечері натовп захопив міжнародний аеропорт у Махачкалі (знову Дагестан). У такий спосіб "зустрічали" літак з Тель-Авіва. Російської авіакомпанії, до речі. Але охочі особисто перевірити паспорти прибулих пасажирів рішуче налаштовані молоді чоловіки євреїв не знайшли, зате вступили в зіткнення з поліцією...
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Усе це подається росіянами як стихійні виступи або ж як провокація й "українська ІПСО" (для конкретизації згадують телеграм-канал начебто Іллі Пономарьова).
А я от ще що думаю. Такі заворушення на національному чи релігійному ґрунті — це почерк КДБ кінця 80-х. Вірмено-азербайджанський, грузино-абхазький. Регіон той самий, хіба що гірських євреїв (є такий етнос) малувато залишилося...
Так от, я думаю, що це ФСБ. Але не тільки для того, щоб мобілізувати мусульман на війну з Україною і євреєм Зеленським (читав уже "жарт", що його адресу на Банковій, 1 злили сьогодні погромникам, мабуть, також у Телеграмі).
Це не стихійні виступи, стихійні задушили б у зародку. Це формування ФСБ поля бою за владу після війни й відходу Путіна. Євреї на Росії — це синонім лібералів, західників. Тож ісламська умма у РФ не дозволить прийти до влади російському єврейству. Скоро це перекинеться з Кавказу до Москви.
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Усе ж логічно для простої людини. ХАМАС приймали у Москві як дорогих гостей, союзників. Ворог ХАМАСу — Ізраїль почав наземну операцію. Що робити простій людині на Кавказі? "Бєй жи..в, спасай Палєстіну!" (Це не заклик до дії з мого боку, а лише алюзія на погроми в Російській імперії).
Москва ж підхопить ініціативу знизу, не може не підхопити — думають прості люди. Вони ж по телевізору все бачили на власні очі! А Москва їм потім як впаяє років по 20 за захоплення аеропорту (тероризм). Отоді вони й згадають про справу Шаміля й закони шаріату, які не дозволяють їм сидіти по тюрмах російських невірних.
Бумеранг повернеться проти імперії.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
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