Спочатку в готелі міста Хасав'юрт (Дагестан) влаштували облаву на постояльців — шукали єврейських біженців. Не знайшли.

Потім у Нальчику (Кабардино-Балкарія) спалили недобудований Єврейський релігійний національно-культурний центр. На знак протесту, мабуть...

А вчора увечері натовп захопив міжнародний аеропорт у Махачкалі (знову Дагестан). У такий спосіб "зустрічали" літак з Тель-Авіва. Російської авіакомпанії, до речі. Але охочі особисто перевірити паспорти прибулих пасажирів рішуче налаштовані молоді чоловіки євреїв не знайшли, зате вступили в зіткнення з поліцією...

Читайте також: Про смерть Путіна та його двійників. Прикладна конспірологія

Усе це подається росіянами як стихійні виступи або ж як провокація й "українська ІПСО" (для конкретизації згадують телеграм-канал начебто Іллі Пономарьова).

А я от ще що думаю. Такі заворушення на національному чи релігійному ґрунті — це почерк КДБ кінця 80-х. Вірмено-азербайджанський, грузино-абхазький. Регіон той самий, хіба що гірських євреїв (є такий етнос) малувато залишилося...

Так от, я думаю, що це ФСБ. Але не тільки для того, щоб мобілізувати мусульман на війну з Україною і євреєм Зеленським (читав уже "жарт", що його адресу на Банковій, 1 злили сьогодні погромникам, мабуть, також у Телеграмі).

Це не стихійні виступи, стихійні задушили б у зародку. Це формування ФСБ поля бою за владу після війни й відходу Путіна. Євреї на Росії — це синонім лібералів, західників. Тож ісламська умма у РФ не дозволить прийти до влади російському єврейству. Скоро це перекинеться з Кавказу до Москви.

Читайте також: Чому Кремль активно грає в гру "Путін помер і потім не помер"?

Усе ж логічно для простої людини. ХАМАС приймали у Москві як дорогих гостей, союзників. Ворог ХАМАСу — Ізраїль почав наземну операцію. Що робити простій людині на Кавказі? "Бєй жи..в, спасай Палєстіну!" (Це не заклик до дії з мого боку, а лише алюзія на погроми в Російській імперії).

Москва ж підхопить ініціативу знизу, не може не підхопити — думають прості люди. Вони ж по телевізору все бачили на власні очі! А Москва їм потім як впаяє років по 20 за захоплення аеропорту (тероризм). Отоді вони й згадають про справу Шаміля й закони шаріату, які не дозволяють їм сидіти по тюрмах російських невірних.

Бумеранг повернеться проти імперії.

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.