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OPINION

Про смерть Путіна та його двійників. Прикладна конспірологія

Олександр Красовицький
30 жовтня, 2023 понедiлок
10:02
Погляд Олександр Красовицький

Звісно, Путін, як і будь-яка людина, колись помре. Хай би який ретельний та постійний догляд лікарів він не отримував, однак час безжальний до всіх однаково

1. Як автор написаного влітку роману "Сьогодні", який оповідає про життя двійників Путіна, розселених по різних резиденціях у Росії; про його охоронців; Пригожина та інших наближених, після публікації одного з російських телеграм-каналів про смерть диктатора, я отримав багато повідомлень з проханням висловитися. Адже багато з того, про що говорять, є в моїй книзі.

По-перше, мені приємно, що мій роман уважно читають. По-друге, я, безумовно, вивчив фактаж про його здоров'я, спосіб життя та оточення, однак аж ніяк не претендую на експертність, оскільки безпосередніх джерел інформації про непублічний бік реальних обставин у мене не було. Тому це — загальні спостереження людини, яка уважно стежить за новинами і їх аналізує, не більше.

2. Звісно, Путін, як і будь-яка людина, колись помре. Хай би який ретельний та постійний догляд лікарів він не отримував, однак час безжальний до всіх однаково. Тремтіння ніг, старечі руки та шия, постійні підкахикування — все це видає вік. Для того в демократичних країнах існує виборче законодавство, щоб той, хто голосує, звертав увагу і на такі речі. Політики завжди до останнього приховують свої слабкості. Тому, будьте певні, після смерті Путіна нас немало порадує список його хвороб. І так, за ним дійсно возять валізку для фекалій і сечі саме для того, щоб ніхто не дізнався правди про справжній стан справ.

3. Чи є у нього двійники? Не буду детально аналізувати способи підготувати двійників, у романі описано деякі версії, скажу лише, що виокремив для себе два типи: ті, хто набув схожості через пластичні операції, і ті, хто гримується або користується спеціально створеними високотехнологічними силіконовими масками. Кожна така людина має розуміти своє завдання, мати людей, які її готують, жити у спеціально ізольованому місці, виїжджати з нього винятково таємно і т. п. Це — складна операція.

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І так, я вважаю, що було, як мінімум, дві ситуації останнім часом, коли були використані двійники. Перша — візит до Маріуполя, складний з точки зору безпеки, коли людина, схожа на Путіна, поводилася неадекватно та ще й робила характерні рухи, які роблять актори, щоб поправити маску, коли та сповзає з обличчя. Друга — ще більш виразна. Після маршу Пригожина відбувся візит до Дагестану. Тут виконавець ролі Путіна поводився екзальтовано: від самісінького трапу літака всім стискав руки, обіймав охоронців, військових, звичайних громадян, зовсім не боячись натовпу. І це точно та сама людина, яка від найближчого оточення тримає відстань шість метрів за робочим столом?

4. Звісно, мати двійників — не лише значний клопіт щодо організації проживання, роботи, навчання та попередження потенційного витоку інформації. Це і постійне передчуття змови, до якої може вдатися будь-хто з тих, хто зможе двійника контролювати. У моєму романі є кілька ситуацій, які показують, чого можна очікувати від різних людей, які грають роль президента Росії. Серед сьогоднішньої конспірології — зберігання тіла померлого в морозильнику (у своєму романі я передбачаю, що від тіла одразу спробують позбутися), тримання під контролем лікарів у резиденції на Валдаї (саме у цій резиденції в романі "Сьогодні" і працюють лікарі, хоч герої діють у всіх резиденціях. Валдай я обрав через близький маршрут до Києва), намагання оточення приховати смерть.

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У цьому випадку конспірологічна версія виглядає досить непереконливою. Але неможливо прорахувати всі варіанти розвитку подій. Важливо зрозуміти, хто саме з оточення Путіна може бути зацікавлений у захопленні влади в Росії, і яким шляхом.

5. Конкуренція за місце під сонцем там — предмет окремого дослідження для наших та західних спецслужб. Чи залишиться Росія агресивною у разі смерті Путіна? На жаль, так. Вони (влада) пристосувалися та пристосували населення до агресивної війни, ізоляції, втрати свободи слова й інших прав людини. Це важлива деталь. Проте, будь-яка смерть лідера в тоталітарній державі — землетрус. І ми повинні ним скористатися.

6. Так, я пишу і наступну книжку про це. Вона не пов'язана безпосередньо з подіями "Сьогодні". У новому романі йдеться про реакцію Росії на смерть та поховання Путіна, яке, за сюжетом, відбудеться 9 травня наступного, 2024 року. Кожен художній текст — спроба зазирнути в Універсум можливих варіантів майбутнього, привертає увагу до теми. Але за тим, що відбувається зараз, з цими публікаціями, підозрюю, стоять самі російські спецслужби, які вивчають реакцію російського суспільства або його конкретних членів на такі вкиди.

7. Для нас головне — мати свій план дій на випадок смерті злочинця. І я впевнений, що наша розвідка, інші спецслужби, міжнародники, політичне керівництво вже мають умовні конверти на випадок, якщо одна з таких публікацій виявиться правдивою.

Джерело

Про автора. Олександр Красовицький, український видавець, генеральний директор і основний власник видавництва "Фоліо".

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