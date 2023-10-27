Протягом трьох днів двічі нам розповіли, що Путін помер, а Пєсков двічі, дуже оперативно, відповів, що це брехня, а Путін здоровий і щасливий.

Звідки така активність?

У РФ (глибинний народ) почав дуже активно обговорювати тему двійників, а ще, цей самий народ переживає, що Путін старий і може піти, не назвавши наступника. Тому політтехнологами Кремля було прийнято рішення, що це питання треба довести до абсурду.

Читайте також: Чому нас змушують повірити у "серцевий напад" Путіна?

Тому запустили Соловʼя, канал "генерал СВР" і т.д. Розрахунок технологів простий: ще пара таких викидів, а вони обовʼязково будуть, і, всі почнуть відмахуватися від теми старості та двійників. Потім ця тема їх дожене, звичайно, але це буде потім.

Але, що росіянам ще важливо, так це те, що українці, попри все це, продовжать активно слухати брєдні Соловʼя і вірити його бздурам.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.