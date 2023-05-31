Марина Данилюк-Ярмолаєва

Ось зі свіжого — після легкої атаки дронів невідомого походження на Москву Кадиров закликав оголосити в РФ воєнний стан, використовувати всі наявні бойові ресурси. І головне — показати Україні, що таке "помста в повному розумінні цього слова".

Фото: TASS

Ці погрози від ручного собаки Путіна, який більше відомий своїм брендовим вбранням, аніж реально якоюсь мужністю на полі бою, виглядають дико. По-перше, варто порівняти цього рудого покемона з реальним борцем за волю чеченського народу — Джохаром Дудаєвим. І тут одразу видно, яку страшну роботу з геноцидів малих народів проробила путінська Росія за чверть століття. По-друге, після того, коли лише лінивий українець не зробив пародію про кадирівців та овець у тіктоці — такі страшилки виглядають максимально тупо.

Тому варто віддати належне секретарю РНБО Олексію Данілову, який майстерно відбив ці лякалки панчем про те, що Кадиров має не Україні погрожувати, а мститися Москві за Грозний і рабство чеченського народу.

Якщо згадати недалеке минуле — офіційна російська влада часто спускала Кадирова аби залякати президента Володимира Зеленського та натиснути на Київ.

Почалося все з 2019 року, коли одразу після перемоги Шостого в другому турі Кадиров своєрідно привітав Зеленського. Побажав йому удачі в "єднанні народів України та Росії".

Далі у липні 2020 року, коли нинішня влада всерйоз здійснювала розмінування, розведення та вагалась, чи оголошувати вибори на території ОРДЛО — в хід знову пішло руде опудало Кадирова. "Що вам заважає виконати надії двох народів? Що вам заважає зателефонувати Володимиру Володимировичу Путіну й оголосити, що ви закінчуєте з цією громадянською війною на сході? Гординя або чужа воля?" — писав тоді Кадиров до Зеленського. Як відомо, тоді суспільний тиск відвернув найгірший сценарій, як запхати в політичне тіло ОРДЛО з державними зрадниками. І Кадиров на певний час замовк.

Однак восени 2021 року західні розвідки почали викладати карти майбутнього наступу РФ. І 26 грудня 2021 року на тлі дипломатичного загострення Кадиров знову відкрив пельку. Він сказав таке: "Українці — наш народ, це наша територія. Це моя думка. Після Криму треба було забирати Київ. Якщо буде Київ, то для західних країн він буде місцем, щоб поборотися за територію". Тоді ж були озвучені слова, які зараз здаються дуже зрозумілими. Тоді рудий шайтан заявив, що чеченські військові "готові виїхати в Україну" та "виконати наказ без проблем". Власне, тепер абсолютно зрозуміло, чому кадирівці були ударною силою, яка прямувала на Київ зі швидкістю світла в лютому 2022 року. Вони планували буйних вбити, всіх інших залякати — і зробити переможну картинку для Путіна.

Далі дзвіночок пролунав у січні 2022 року. Тоді Кадиров озвучив антизахідні наративи, мовляв, Україна страждає під гнітом США. Що тільки Росія має вирішувати долю України. І що він би "давно ввів війська на територію України" та "вирішив би українське питання".

14 лютого 2022 ручний пес Путіна озвучив персональні погрози уже Володимиру Зеленському. Що, мовляв, або Україна виконує Мінські домовленості в повному обсязі або — будуть незворотні наслідки та кровопролиття.

Що було далі — всі пам’ятають. Кадирівці та росгвардія, десантники із Пскова влаштували справжнє пекло на Київщині. Але саме у Бучі 27 лютого була розбита велика колона кадирівців — після цього особисті товариші Кадирова тікали з України так, що аж гай шумів. Вполювати кадирівця з погонами — стало справжнім сафарі наших захисників. Вони отримували по мордах на півночі, в Маріуполі та скрізь, де ступала їхня нога.

Наприкінці травня 2022 року Кадиров вирішив поглумитися над тими, хто розбив медійний образ дуже мужніх і крутих кадирівців, — азовцями. Саме тоді з’явилось відео, де він начебто везе автобус із нашими полоненими до Грозного. Тоді ж поцупив білого пітбуля Адіка — собаку української військової, яка перебувала на Азовсталі. Тоді ж було звернення Кадирова до Туреччини не допомагати в обміні азовців, бо ж це начебто нацисти, які знущались з цивільних.

З того часу, коли Кадирова і його групу баранів з гранатами висміяли всі — його стало менше в публічному просторі. І ось, коли ракетні атаки РФ не дають належного ефекту — в хід пішло це мапет-шоу. Яке давно не діє ані на Зеленського, ані на українців.

Чому ж російська пропаганда намагається лякати нас Кадировим? Це той випадок, коли мантра, що українці та росіяни — це один і той же народ, дає добрий збій. Режим Путіна обламався на українському питанні, адже віддзеркалював і приписував Україні та українцям характеристики російського суспільства.

Люди, які сидять в Кремлі, люди, які роблять телебачення та ютуби у РФ — не розуміють різниці між Україною та Росією. Тривалий час Росія культивувала образ Кадирова, як щось таке, чому треба поклонятися. Саме тому умовна Собчак і Канделакі вважали за честь провести вихідні з Кадировим. Топ-пропагандистка Скабєєва дякувала за захист Рамзану від погроз українського тоді ще депутата Борислава Берези. І Кремль цілком розраховував, що наші публічні особи тут же злякаються Кадирова і підуть до нього на поклон. Бо ж напередодні великої війни його качали, як другу особу після Путіна в окупації України.

Однак у випадку з Україною ця заготовка дала збій. Бо у нас Кадиров не асоціюється з людиною війни, він — позер, він брехун, він продажна шкура. Саме тому зброєю проти Кадирова і його озброєних катів, які вбивали беззбройних людей в Бучі, став ефективним дуже знаменитий ролик — де наш боєць змащує патрони смачним салом.

Українці не мають жодного страху перед страшним Кадировим. Для нас це людина з російським паспортом, яка стала расовим росіянином і зрадила своє коріння. А зі зрадниками й колаборантами ми розправляємось одним методом — нищимо і ставимо довічний бан.

Російська еліта зовсім не знає, хто такі українці, якщо головну медіаставку в перший рік великої війни зробила на участі кадирівців у нинішній війні. Наша сила в правді й свободі, відчутті гідності та намаганні висміювати дутих героїв. Саме це дуже добре нас відрізняє від росіян і білорусів, де записувати вибачення перед Кадировим стало нормою для звичайних громадян.