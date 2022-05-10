English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Що США роблять для перемоги України та як "джавеліни" вплинули на ситуацію на Донбасі 2018 року

Що США роблять для перемоги України та як "джавеліни" вплинули на ситуацію на Донбасі 2018 року

10 травня, 2022 вiвторок
14:27
війна з Росією випробування Javelin на Донбасі

Перші "джавеліни" доставили в Україну у квітні 2018 року. Петро Порошенко заявив, що після цього танкісти бойовиків почали відмовлятися виїжджати на позиції

Підполковник у відставці, один із керівників європейського відділу в Раді з національної безпеки при президентові Дональду Трампу Александр Віндман, який став головним свідком під час підготовки процесу імпічменту Трампа в конгресі США, розповів в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії", як 2018 року Україна отримала перші системи "Джавелін".

"Ми традиційно, як демократична система, діємо дуже повільно. Ми порівняно недавно зрозуміли, що не можна просто сидіти, розмовляти, вести дипломатичні переговори, треба діяти. Думаю, що спочатку була така мрія, що можна нормалізувати політику з Росією, як це вийшло після війни з Грузією 2008 року, коли сталося перезавантаження", – говорить Віндман.

Він пояснив: "Росія – надто важлива країна, надто велика, має багато ядерної зброї, щоб не мати справ із нею. Ми часто працювали з Росією, виходячи з надій, а не результатів, ми думали, що якось можна працювати разом проти зміни клімату, заради контролю над ядерною зброєю. Якщо ми розглядаємо зовнішню політику за результатами, тоді ми мали вести більш серйозну політику з Україною. Тому що там можна досягти результатів, Україна хотіла працювати з нами, а Росія не хотіла".

Він повідомив, що рішення про надання ракет "Джавелін" ухвалив тодішній міністр оборони США Джеймс Меттіс.

"Найважливішим гравцем був Джим Меттіс, міністр оборони. Кабінет міністрів ухвалив це рішення. Насправді сам Трамп не думав на цю тему, він не знає, що це, йому це нецікаво. Це рішення було прийняте за його президентства, але насправді він не ухвалював рішень. Його радники створювали цю стратегію, розуміли, що треба демонструвати Росії нашу силу, треба підтримувати Україну більш посилено, щоб уникнути війни", – говорить Віндман.

Як відомо, 30 квітня 2018 року у держдепі США заявили, що "Javelin" уже доставили в Україну. П'ятий президент України Петро Порошенко підтвердив, що американські протитанкові ракетні комплекси "Javelin" уже в Україні. Про це пише "Радіо Свобода".

"Можу лише підтвердити, що так, довгоочікувана зброя прибула до українського війська. І значно зміцнила потужний стримувальний ефект нашої боєздатності і євроатлантичної безпеки. Продовжуємо працювати над зміцненням нашого оборонного потенціалу з метою відсічі російській агресії", – повідомив тоді Порошенко.

Окрім того, згодом, у січні 2019 року, Порошенко заявив, що після того, як Україна отримала на озброєння американські протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", танкісти бойовиків почали відмовлятися виїжджати на позиції. Про це пише "Українська правда".

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів "Javelin". 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів "Javelin" і 37 пускових установок до них на загальну суму майже 47 мільйонів доларів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте також:
ворожа техніка
9 травня, 2022 понедiлок
На Ізюмському напрямку ЗСУ знищили базу ворожої техніки, - боєць "Легіону Свободи"
Путін
9 травня, 2022 понедiлок
На російському пропагандистському сайті 9 травня з'явилася стаття "Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка"
Ілля Самойленко, Азовсталь
8 травня, 2022 неділя
Ми заблокували близько 7 бригад противника - 15 тисяч ворогів. Майже всі сили РФ виїхали, - офіцер штабу захисників Азовсталі
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.4
    Купівля 31.4
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.99
    Продаж 33.79
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
10 травня
15:40
російська ракета Харків
Росія вичерпала більшу частину запасів високоточної зброї, - Пентагон
15:32
газогін вогонь
На Луганщині окупанти знищили магістральний газопровід: Сєвєродонецьк без газу
15:16
Ілля Кива
Держзрада й публічні заклики до зміни меж України: обвинувальний акт щодо Іллі Киви скерували до суду
15:16
картина Енді Ворхола "Мерилін"
$195 млн за Мерилін: картину Енді Ворхола продали у Нью-Йорку за рекордну суму
15:04
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Путінський режим в пастці: як оголосити мобілізацію, якщо росіяни звикли пити горілку і дивитись війну по ТБ, — нардеп Наливайченко
15:01
королева Єлизавета
Єлизавети ІІ вперше за 60 років не було на відкритті парламенту Британії, її замінив принц Чарльз
14:41
Приват24
Користувачі ПриватБанку перерахували з рахунків "Бонус+" 1 млрд грн на підтримку ЗСУ
14:27
корабль із зерном
Росія переправляє награбоване в Україні зерно до Сирії та країн Близького Сходу, - розвідка
14:09
обстріл
На Сумщині окупанти обстріляли Білопільську громаду з території РФ
14:07
Ексклюзив
ЗСУ збили російський літак
Збройні сили, ППО України знищили стільки літаків і пілотів РФ, що Путін побоявся проводити авіаційний парад на День перемоги, - нардеп Наливайченко
14:05
Анналена Бербок у Бучі
До Києва прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
14:04
Ексклюзив
Володимир Омелян
Якщо Америка захоче перебудувати свою економіку на військову, то погано буде не лише Росії, а й Китаю, — дипломат Омелян
14:03
Збірна України форма
З Бучею, Ірпенем та Чорнобаївкою: збірна України з футболу презентувала нову форму
13:57
Юрій Журавель Христина Парубій
У нас є ризики уподібнитися ворогу, – Юрій Журавель про вимкнення Еспресо з цифрової мережі
13:36
плата за проїзд квиток
Київ відновить плату за проїзд у громадському транспорті
13:33
Українська економіка в 2022 році впаде на 30%, в 2023-му відновиться на 25% ВВП, – ЄБРР
13:27
Шестирічний учень "Гончаренко центру" написав листа Ілону Маску: "Дякую за "старлінки" для солдатів, це важливо для перемоги України"
13:26
Олександр Усик
Усик відібрав у Альвареса лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу
13:15
В Ірпінь з робочим візитом прибув міністр МЗС Нідерландів Вопке Гукстра
13:08
окупанти Маріуполь
Окупанти змушують вихователів дитсадків Донецька їхати до Маріуполя "для організації роботи на місцях"
13:05
Росіяни крадуть і вивозять обладнання з лікарень і шкіл окупованої Кремінної, - Гайдай
12:45
У сюжеті Al Jazeera показали вагон-рефрижератор, заповнений тілами ліквідованих в Україні російських військових
12:45
зберігання зброї
У столиці затримали киянина за зберігання арсеналу зброї та боєприпасів
12:30
ЗСУ знищили
Аби приховати втрати на війні, ворог записує вбитих до списку "безвісти зниклих", – перехоплені розмови
12:26
Сейм Литви
Парламент Литви визнав Росію терористичною державою
12:13
пам'ятна монета у США
США випустили монети із синьо-жовтою українською символікою
11:59
Габріелюс Ландсбергіс
Очільник МЗС Литви пояснив, чому усунення Путіна від влади буде замало
11:56
Станція "Берестейська"
"Героїв України" та "Василя Стуса": голова київської підземки оголосив результати онлайн-голосування за перейменування станцій
11:52
Ексклюзив
Валерій Чалий
Україні не підходить "поступово душити" Путіна, ми не хочемо воювати роками, - дипломат Чалий
11:41
санкції проти РФ
Шостий пакет санкцій проти Росії може бути ухвалений цього тижня, – держсек МЗС Франції
11:29
Азовсталь
Росіяни продовжують штурм Азовсталі: б'ють з бомбардувальників, артилерії, систем залпового вогню й танків
11:12
Ексклюзив
Азовсталь
Ситуація на Азовсталі катастрофічна, єдиний гравець на геополітичному полі, який може допомогти, - Туреччина, - боєць "Азову"
11:03
Кулеба
Якщо виграємо битву за Донбас, перемогою для України у війні з РФ буде звільнення решти наших територій, - Кулеба
10:58
кордон прикордонник
До України за 9 травня прибули 25 тис. громадян, майже 23 тисячі – українці
10:52
Путлер
Воюють з ЄС та НАТО: Росія змінює риторику пропаганди через військові невдачі
10:36
Rutube
Сайт російського відеохостингу Rutube після кібератаки не підлягає відновленню, - ЗМІ
10:28
Київ, Майдан Незалежності
У Києві погіршилася якість повітря через пожежі на торф'яниках
10:12
зруйнована лікарня в ізюмі
У Ізюмі з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла 44 жителів, - ОВА
10:12
тролейбус
У Києві подовжили роботу міської електрички, а також відновили курсування ще двох тролейбусних і одного трамвайного маршрутів
09:55
В Україні через повномасштабну збройну агресію РФ загинуло уже 226 дітей, 416 отримали поранення
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV