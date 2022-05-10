Підполковник у відставці, один із керівників європейського відділу в Раді з національної безпеки при президентові Дональду Трампу Александр Віндман, який став головним свідком під час підготовки процесу імпічменту Трампа в конгресі США, розповів в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії", як 2018 року Україна отримала перші системи "Джавелін".

"Ми традиційно, як демократична система, діємо дуже повільно. Ми порівняно недавно зрозуміли, що не можна просто сидіти, розмовляти, вести дипломатичні переговори, треба діяти. Думаю, що спочатку була така мрія, що можна нормалізувати політику з Росією, як це вийшло після війни з Грузією 2008 року, коли сталося перезавантаження", – говорить Віндман.

Він пояснив: "Росія – надто важлива країна, надто велика, має багато ядерної зброї, щоб не мати справ із нею. Ми часто працювали з Росією, виходячи з надій, а не результатів, ми думали, що якось можна працювати разом проти зміни клімату, заради контролю над ядерною зброєю. Якщо ми розглядаємо зовнішню політику за результатами, тоді ми мали вести більш серйозну політику з Україною. Тому що там можна досягти результатів, Україна хотіла працювати з нами, а Росія не хотіла".

Він повідомив, що рішення про надання ракет "Джавелін" ухвалив тодішній міністр оборони США Джеймс Меттіс.

"Найважливішим гравцем був Джим Меттіс, міністр оборони. Кабінет міністрів ухвалив це рішення. Насправді сам Трамп не думав на цю тему, він не знає, що це, йому це нецікаво. Це рішення було прийняте за його президентства, але насправді він не ухвалював рішень. Його радники створювали цю стратегію, розуміли, що треба демонструвати Росії нашу силу, треба підтримувати Україну більш посилено, щоб уникнути війни", – говорить Віндман.

Як відомо, 30 квітня 2018 року у держдепі США заявили, що "Javelin" уже доставили в Україну. П'ятий президент України Петро Порошенко підтвердив, що американські протитанкові ракетні комплекси "Javelin" уже в Україні. Про це пише "Радіо Свобода".

"Можу лише підтвердити, що так, довгоочікувана зброя прибула до українського війська. І значно зміцнила потужний стримувальний ефект нашої боєздатності і євроатлантичної безпеки. Продовжуємо працювати над зміцненням нашого оборонного потенціалу з метою відсічі російській агресії", – повідомив тоді Порошенко.

Окрім того, згодом, у січні 2019 року, Порошенко заявив, що після того, як Україна отримала на озброєння американські протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", танкісти бойовиків почали відмовлятися виїжджати на позиції. Про це пише "Українська правда".

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів "Javelin". 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів "Javelin" і 37 пускових установок до них на загальну суму майже 47 мільйонів доларів.