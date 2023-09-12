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Що таке Sea Breeze та чому вони важливі для стримування росіян у Чорному морі. Пояснюємо

Юрій Мартинович
12 вересня, 2023 вiвторок
19:00
Військові новини

11 вересня стартували міжнародні навчання Sea Breeze 23.3, які організували Румунія спільно з США, Україна ж долучилася як учасник. Та яке їхнє значення для нас?

Еспресо розповість історію виникнення, для чого проводять Sea Breeze та що очікувати від цьогорічних навчань.

Про що у тексті:

  • Що таке Sea Breeze та яка їхня історія
  • Для чого проводять "Сі Бриз" та чому РФ їх боїться
  • Що очікувати від цьогорічних навчань Sea Breeze
  • Чорне море, як заручник росіян, якого треба врятувати

Що таке Sea Breeze та яка їх історія

Фото: Міноборони України

Sea Breeze exercise (навчання "Морський бриз", "Сі Бриз") - щорічні міжнародні навчання, що регулярно відбуваються відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво в галузі військових відносин між Україною та США, який був підписаний між двома міністерствами оборони ще в 1993 році.

Перші такі навчання відбулися у кінці серпня 1997 році. Їх проводили поблизу Донузлаву (Крим) та на полігоні "Широкий лан" (південь Миколаївщини). Морська фаза проходила у північно-західній частині Чорного моря. У командно-штабних навчаннях взяли участь 6 країн.

Надалі чи не щороку в акваторії Чорного моря тривали міжнародні навчання Sea Breeze. Однак через різні політичні обставини (зокрема, нардепи мають схвалювати рішення про допуск іноземних військ на території країни), винятками стали: 2000, 2003, 2006 та 2009 роки.

Фото: Sea Breeze

Цікаво, що у 1998 році участь у навчаннях взяла і Росія, яка була представлена трьома бойовими кораблями.

У 1999 та 2002 роках морська фаза навчань проводилася у Середземному морі. Ювілейні "Сі Бриз" у 2007 році тривали понад три тижні й в них взяли участь тисячі військових з 11 країн світу. А вже в 2008, 2011 та 2012 роках до навчань долучилися 17 країн.

У 2018 та 2019 роках до навчань долучилися 19 країн та тисячі військових. Навчання 2021 року стали наймасштабнішими, про що свідчить рекордна кількість країн-учасниць – 5 тис. військових з 32 країн. Навчання відбувалися в акваторії Чорного моря, поблизу в міст Одеса, Очаків, в Дністровському лимані, біля Кінбурнської коси, островів Зміїний і Первомайський, в дельті річки Дунай та інших районах України.

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Фото: Міноборони Болгарії

Минулого року через повномасштабну війну, Sea Breeze не відбулися у традиційній формі. Натомість пройшли навчання у болгарській акваторії Чорного моря. У тренуваннях на морі взяли участь флоти 11 країн-членів НАТО. Були залучені представники військово-морських сил Болгарії, Албанії, Бельгії, Греції, Італії, Латвії, Польщі, Румунії, США, Туреччини, Франції, а також від Командування ВМС НАТО. Загалом залучили 24 бойові та допоміжні кораблі та катери, 5 літаків, 4 вертольоти та 1390 військовослужбовців.

Для чого проводять "Сі Бриз" та чому РФ їх боїться

Фото: Міноборони України

Sea Breeze є важливою складовою стратегічних зусиль для підтримки та зміцнення безпеки та стабільності в чорноморському регіоні. Участь в них беруть країни-члени НАТО, країни-партнери та інші учасники. Це надає їм можливість спільно вдосконалювати навички та збільшувати військову готовність перед різними актуальними викликами (у 2000-х роках часто мова йшла про боротьбу з міжнародним піратством).

Основна мета навчань, яка була заявлена ще в 90-х роках минулого століття – покращення співпраці та координації між країнами чорноморського регіону та країнами-партнерами, відпрацювання маневрів у морі та на суходолі. За домовленістю Україна надає військову і цивільну інфраструктуру чорноморського узбережжя, а США підтримують навчання фінансово, також надають поміч в техніці та обладнанні.

До приходу до влади Володимира Путіна, Росія не висловлювалася проти цих навчань, а навпаки сама брала в них участь (1998 рік). Однак вже з початку 2000-х років, риторика Кремля змінилася. Через "п’яту колону" Росія почала впливати на думку українців. Ліві та проросійські сили України протягом декількох років виступали проти навчань "Сі Бриз", кажучи про "експансію НАТО". У 2006 році відбулися найбільші протести, які організували КПУ та ПСПУ Вітренко за допомогою російського телебачення. Тоді їм навіть вдалося заблокувати на певний час кораблі та військовослужбовців США в Феодосії. А вже у 2008 році Росія офіційно висловила занепокоєння у зв'язку з, на їхню думку, "антиросійським характером" навчань. У 2019, 2020 та 2021 роках військово-морські сили РФ неодноразово проводили провокації під час Sea Breeze. Все це робилося через імперські амбіції Росії, яка вважала і досі помилково вважає Чорне море виключно своїм "російським морем".

Що очікувати від цьогорічних навчань Sea Breeze

Фото: Міноборони України

Цьогоріч це вже не перші навчання "Сі Бриз". З 18 червня по 7 липня біля берегів Шотландії тривав комплекс тренувань в рамках серії навчань Sea Breeze, участь в яких взяли 18 країн. 

Тренування проводились з ведення протимінних дій у складі тактичних груп – протимінних кораблів ВМС України "Черкаси" та "Чернігів" (раніше належали Королівському флоту Великої Британії), груп підводного розмінування та підводних безпілотних апаратів. Загалом у морському компоненті було 8 протимінних кораблів, гідрографічне оглядове судно та корабель берегової охорони.

З 11 по 15 вересня у північно-західній частині Чорного моря та у дельті Дунаю розпочались міжнародні навчання Sea Breeze 23.3. Цей індекс сам по собі говорить про певну позаплановість, яка викликана, імовірно, через часті удари росіян по портовій інфраструктурі Одещини та, зокрема, гирлу Дунаю. 

Фото: колаж Еспресо

Sea Breeze 23.3 отримали назву Storm breeze. У навчаннях беруть участь понад 200 військових моряків з Румунії, США, Болгарії, Франції, Великої Британії, Туреччини та України. Головною задачею Sea Breeze 23.3 є навчання з розмінування, так само як і у випадку літніх тренувань у Великій Британії.

"Навчання проводяться для розвитку оперативної і тактичної сумісності у сфері протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема, морським мінам. Це має забезпечити свободу судноплавства", — йдеться в офіційному комюніке Міноборони Румунії.

Тому сили Румунії, які й стали основою навчань, представлені тральником Slt. Alexandru Axente (DM-30), водолазними та іншими катерами. З боку США у навчаннях бере участь протичовновий літак P-8 Poseidon, а також катери та водолази, а інші країни направили на навчання фахівців та штабних офіцерів.

Як відзначать експерти Defence Express, якщо атаки по українській портовій інфраструктурі хоча б тимчасово припиняться через ці навчання, то це вже буде означати успіх з боку союзників. Однак враховуючи, що РФ пускає "шахеди" й на територію Румунії, можуть виникнути різні небезпечні сценарії.

У Росії поки що офіційно не відреагували на проведення міжнаціональних навчань у Чорному морі. Однак керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські військові 11 вересня відправили розвідувальний БПЛА у район, де проводяться Sea Breeze 23.3.

Ще минулого року експерт Національного інституту стратегічних досліджень та автор книги Військово-морська міць та її межі Максим Паламарчук відзначив, що присутність певного контингенту, угруповання сил НАТО, ймовірно, зменшить апетити росіян до якихось можливих ризиків і провокацій щодо суден із зерном.

"Я так розумію, що важливіше — це політичний ефект, демонстрація того, що навіть повномасштабна агресія Росії проти України не змогла зірвати натівські навчання Sea Breeze у Чорному морі, які регулярно проводяться вже десятиліття", — сказав експерт.

Чорне море, як заручник росіян, якого треба врятувати

Фото: Міноборони Румунії.

Через повномасштабну війну Росії проти України, Чорне море перестало бути безпечним місцем для повноцінного судноплавства. Щобільше, російські міни почало виносити не лише до берегів України, але й Румунії, Болгарії та Туреччини. Підрив росіянами Каховської ГЕС призвів до екологічної катастрофи, коли в море потрапили сотні тонн мастила, нафти та інших речовин, які шкодять флорі та фауні. А постійна активність радарів російських військових кораблів призвела до гибелі великої кількості чорноморських дельфінів. Ці ж кораблі становлять загрозу для цивільних суден і по нім росіяни відкривають попереджувальний вогонь.

Все це говорить про те, що країна-агресор РФ тероризує Чорне море та чорноморське прибережжя. Саме тому такі міжнародні навчання країн НАТО та партнерів, як "Сі Бриз" є тією силою, яка може стримувати агресора у їхніх варварських цілях та допомогти відновити баланс в регіоні. До того ж, поки Україна не розбудувала свого якісного флоту, підтримка партнерів є ключовою у боротьбі з імперськими амбіціями росіян.

Читайте також: У Чорному морі - позитивна динаміка, яка говорить про те, що у росіян буде все менше можливостей контролювати його. Колонка Сергія Згурця

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Чорне море
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