"Що ви святкуєте 9 травня?": Портников нагадав, що радянські військові у Другій світовій служили злочинній армії, навіть якщо не чинили злочинів

про це йдеться в етері Еспресо.



Портников зазначив, що Росія як і у 1944-1945 роках, так і зараз робить однакові злочини. "Ця держава і тоді, у 1944-1945 роках, творила на європейських теренах ті злочини, які вона робить зараз у Бучі чи в Маріуполі. Тільки тоді, в минулому столітті наші родичі були частиною цієї воєнної машини. Ось вам правда", – наголосив журналіст.

Портников додав, що українці повинні переосмислити так званий "День перемоги" та звернутись до його контексту як Дня пам’яті, як відзначають у Європі: "Саме тому ми повинні відзначати 8 травня. Разом зі світовими демократіями, аби ми опинились по інший бік зла. Щоб ми не розповідали собі легенд, що ми врятували світ від фашистської чуми. Врятували світ від фашистської чуми, проте дали світу жахливі десятиріччя життя у комуністичній чумі, яка нічим не краща за нацистську", – сказав він.

Віталій Портников уже зазначав, що 9 травня – не День Перемоги. Зокрема журналіст зазначив: "Український парламент не зміг ухвалити рішення про перенесення святкування Дня Перемоги з 9 на 8 травня. Ми знову почули розмови з довоєнного минулого про те, що таке рішення лише розділятиме суспільство. Але це - брехня"

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