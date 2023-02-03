Що відрізняє Росію від християнської культури
В російській тюремній культурі людина оцінюється за одним вчинком свого життя, і всі інші вчинки не мають значення
В європейській християнській культурі людина оцінюється після смерті за сукупністю вчинків свого життя. Гріх перекривається каяттям й активним виправленням скоєного.
Росія десятиліттями пропагує в Україні тюремну культуру, і ми бачимо, що російські спроби насадження в Україні тюремного способу мислення були вдалими
Читайте також: Українці не сприймають російську кримінальну культуру
В російській тюремній культурі людина оцінюється за одним вчинком свого життя, і всі інші вчинки не мають значення. Зашквар є безповоротним і назад не відкручується, вся сукупність минулих і майбутніх життєвих діянь при цьому зануляється. Ця система уявлень корениться в древніх дохристиянських індоєвропейських віруваннях, залишки яких можна знайти у ромів, наприклад.
Росія десятиліттями пропагує в Україні тюремну культуру, і ми бачимо, що російські спроби насадження в Україні тюремного способу мислення були вдалими.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.58
Купівля 39.58Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 42.64Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе