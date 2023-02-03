Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Що відрізняє Росію від християнської культури
OPINION

Що відрізняє Росію від християнської культури

Валерій Пекар
3 лютого, 2023 п'ятниця
14:00
Погляд Валерій Пекар

В російській тюремній культурі людина оцінюється за одним вчинком свого життя, і всі інші вчинки не мають значення

В європейській християнській культурі людина оцінюється після смерті за сукупністю вчинків свого життя. Гріх перекривається каяттям й активним виправленням скоєного.

Росія десятиліттями пропагує в Україні тюремну культуру, і ми бачимо, що російські спроби насадження в Україні тюремного способу мислення були вдалими

Читайте також: Українці не сприймають російську кримінальну культуру

В російській тюремній культурі людина оцінюється за одним вчинком свого життя, і всі інші вчинки не мають значення. Зашквар є безповоротним і назад не відкручується, вся сукупність минулих і майбутніх життєвих діянь при цьому зануляється. Ця система уявлень корениться в древніх дохристиянських індоєвропейських віруваннях, залишки яких можна знайти у ромів, наприклад.

Росія десятиліттями пропагує в Україні тюремну культуру, і ми бачимо, що російські спроби насадження в Україні тюремного способу мислення були вдалими.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Культура
Кримінал
Україна
Росія
Читайте також:
Сергій Лавров
2 лютого, 2023 четвер
Лавров заявив, що "наступною Україною" може стати Молдова
МЗС Молдови
2 лютого, 2023 четвер
У Молдові відреагували на заяву Лаврова про "нову Україну": частина загрозливої риторики російської дипломатії
Володимир Путін
2 лютого, 2023 четвер
Путін погрожує відповіддю на передачу Україні закордонних танків: "Застосуванням бронетехніки не обмежимося"
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.58
    Купівля 39.58
    Продаж 40.29
  • EUR
    Купівля 42.64
    Продаж 43.62
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
3 лютого
14:03
На Дніпропетровщині ухвалили рішення виплачувати родинам загиблих цивільних по 300 тис. грн
13:55
Су-25
Українські воїни поблизу Бахмута знищили російський літак Су-25
13:47
війна з росією
Розвідка очікує, що лютий - березень стануть місяцями активних подій на фронті
13:27
Дмитро Кулеба
"Слово Німеччини не є ключовим": Кулеба сказав, від кого залежить рішення про передачу Україні винищувачів F-16
13:10
на фото наслідки обстрілу Покровська
Росіяни обстріляли Покровськ на Донеччині забороненими касетними осколково-фугасними снарядами
13:03
СБУ піймала керівництво Центральної військово-лікарської комісії на хабарі: давали довідки про непридатність до служби
13:02
Інформація про російський паспорт Лієва не відповідає дійсності, приношу вибачення, - журналіст Ткач
12:50
ЄС
Оператори з ЄС та України продовжили угоду про доступний роумінг для українців
12:48
Литва прапор
Світовий рекорд:за годину литовці зібрали мільйон євро на радари для ЗСУ
12:47
Ексклюзив
Червоний Хрест Україна
Червоний Хрест України виплачує по 2000 грн вимушеним переселенцям, - віцепрезидент Товариства Розенко
12:41
У Києві можуть чути звуки вибухів: на річці Десна підриватимуть льодовий затор
12:41
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба сказав, чи може Україна розірвати дипломатичні відносини з Іраном
12:30
На фото Іванківський районний історико-краєзнавчий музей
За час повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждало понад 1270 об'єктів культури
12:28
Кулеба
"Південна Корея виявилася найскладнішим випадком": Кулеба назвав країни, від яких Україна хотіла би отримати озброєння
12:24
ОПЗЖ
Позбавлення депутатських мандатів членів ОПЗЖ: Зеленський відреагував на другу петицію
12:24
Ексклюзив
Фейк, Росія
Якість російських ІПСО проти України сильно погіршилася, - тимчасовий керівник Центру при РНБО
12:09
OPINION
Богдан Данилишин
Для повернення замінованих посівних земель знадобиться до року
12:05
Зеленський показав світлини з Бахмута
Україні, можливо, доведеться відмовитись від Бахмута, аби перекинути сили на південь, - Bloomberg
11:57
Терміновий збір для парамедиків
11:55
Крилаті бомби GLSDB
Bloomberg: За 9 місяців Україна може отримати далекобійні ракети із GPS-наведенням
11:55
Двох підприємців підозрюють у розкраданні 120 млн грн на закупівлях продуктів для ЗСУ
11:42
прикордонники
Після заборони на виїзд держслужбовцям з України не випустили двох осіб, - прикордонники
11:27
Євроcoюз ЄС
Глава Європейської ради прибув до Києва на саміт Україна-ЄС
11:27
відключення електроенергії
Росіяни піддали артобстрілам енергетичну інфраструктуру у п'яти областях, - Укренерго
11:26
Справа розкрадання 40 млрд грн: головна бухгалтерка Укртатнафти отримала підозру
11:14
Армія РФ уночі обстріляла село в Запорізькій області: пошкоджені домівки мирних жителів
11:04
Гонконг планує роздати 500 тис. авіаквитків безоплатно для відновлення туризму
10:59
ЧВК «Вагнер»
Росія зменшила інтенсивність вербування в'язнів до ПВК Вагнера
10:48
Інтерв’ю
Ганна Булгакова
Підтримка дитячої книги в Україні є питанням нацбезпеки, - видавчиня Ганна Булгакова
10:23
Євген Пригожин
Офіс генпрокурора повідомив про підозру керівнику ПВК Вагнера Євгену Пригожину
10:06
OPINION
Сергій Марченко
Чому я вирішив не боятися
09:59
Парламент Канади
Парламент Канади закликали офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму
09:56
Біля Макарова на Київщині трактор підірвався на ворожій міні
Біля Макарова на Київщині трактор підірвався на ворожій міні 
09:55
Ексклюзив
окупанти
В Росії немає сил для захоплення Донецької та Луганської областей до березня, - Згурець
09:54
Уральська війна, пригоди (не) Лоліти і відрубана голова Джокера – 5 книг про перемогу трендів
09:48
Оновлено
У Краматорську завершили пошуково-рятувальні роботи серед завалів зруйнованого будинку, загинули 4 людини
09:44
Ексклюзив
Поліція не вручала повістки обвинуваченим в організації пʼяних вечірок в Києві, де принижували дівчат, - речниця ДПС у Київський області Прянішнікова
09:36
Наслідки російських обстрілів Херсонщини
Ворог 65 разів гатив по Херсонщині: за добу дві людини загинули, серед поранених 5-річний хлопчик
09:20
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні на 3 лютого: євро перевалив за 40 грн
09:00
Партнерський матеріал
Slots City Foundation розпочав співпрацю з UA Drone School
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV