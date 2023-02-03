В європейській християнській культурі людина оцінюється після смерті за сукупністю вчинків свого життя. Гріх перекривається каяттям й активним виправленням скоєного.

Росія десятиліттями пропагує в Україні тюремну культуру, і ми бачимо, що російські спроби насадження в Україні тюремного способу мислення були вдалими

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В російській тюремній культурі людина оцінюється за одним вчинком свого життя, і всі інші вчинки не мають значення. Зашквар є безповоротним і назад не відкручується, вся сукупність минулих і майбутніх життєвих діянь при цьому зануляється. Ця система уявлень корениться в древніх дохристиянських індоєвропейських віруваннях, залишки яких можна знайти у ромів, наприклад.

Росія десятиліттями пропагує в Україні тюремну культуру, і ми бачимо, що російські спроби насадження в Україні тюремного способу мислення були вдалими.

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Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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