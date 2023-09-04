"Що взагалі в голові робиться?": Розповідь офіцера НГУ про полоненого льотчика РФ, який просив повернути йому іконки, після того, як розбомбив церкву

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Початок війни був стандартний кругом, була повна стовідсоткова перевага противника в авіації. І взагалі, він до цього часу має успіх там, де бере кількісно. І бувши під Ізюмом, майже до кінця березня нас ворожа авіація бомбила 500-кілограмовими, 200-кілограмовими бомбами. Все знищувала", - зазначив офіцер батальйону імені генерала Кульчицького.

Володимир Пастушок розказав, як на село Яцьківка ворожий літак кинув три 500-кілограмових і десь сім 200-кілограмових бомб.

"Ми потім зловили того літуна, що бомбив. Взяли його у полон, обшукали. А потім він каже до одного бійця: "Віддай мені іконки." Ми йому відповідаємо: "Тобі іконки нада? Ти церкву розбомбив, ти село вирівняв повністю. Які іконки? Що у тебе взагалі в голові робиться?"- переповів Пастушок.

Боєць додав, що ці літуни довго не літали, бо вже до 10 квітня українські захисники отримали зброю, завдяки якій загнали російські літаки вгору десь на 6 км.

"І вже зі Святогірська "буки" почали ворожі літаки знімати на високій висоті. На день 2-3 літаки почало падати. Ми бігали їх ловили тут вздовж Оскільського водосховища, через день ловили цих льотчиків", - підсумував Володимир.

23 вересня 2022 року ЗСУ встановили контроль над селом Яцьківка і позиціями біля Бахмута на Донеччині





















