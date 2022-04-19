"Щоб біля нашого кордону не було бомбардувань, як у Львові": глава МЗС Угорщини виправдав рішення не постачати зброю Україні аргументами російської пропаганди
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто озвучив тези російської пропаганди щодо ракетних ударів по Львову, щоб виправдати рішення свого уряду не постачати зброю Україні
Про це він сказав під час зустрічі з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, повідомляє угорське видання Hirado.
Він заявив, що Угорщина високо цінує "зусилля посередників між сторонами щодо сприяння мирним переговорам".
"Найважливішим аспектом для нас тут є безпека Угорщини, ми зробимо все можливе, щоб Угорщина не потрапила у війну. Тому ми досі не постачаємо зброю в Україну і не дозволяємо постачання зброї безпосередньо в Україну через Угорщина", – сказав Петер Сіярто.
Він вважає, що правильність цього рішення уряду підтверджувалася неодноразово, особливо останнім часом, коли "бомбардуваннями були знищені поставки зброї в Україну в околицях Львова".
"Ми не хочемо, щоб подібні речі відбувалися в населених угорцями районах поблизу угорсько-українського кордону", - сказав він.
"Водночас, звичайно, ми виступаємо за територіальну цілісність і суверенітет України і продовжимо найбільшу гуманітарну операцію в історії Угорщини, а також прийом біженців з України", - додав він.
Додамо, що вчора російська пропаганда пояснила удари по Львову саме блокуванням поставок зброї НАТО в Україну. Більше того, з’явилася інформація, що РФ розглядає можливість знищувати ці поставки зброї на території країн НАТО.
- Нагадуємо, 18 квітня вранці по Львову було нанесено 5 ракетних ударів близько 8:10. Тричі окупанти завдали ударів по об'єкту військової інфраструктури, іще один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі.
- Внаслідок ракетних ударів по Львову 7 людей загинули, відомо про 11 поранених, серед яких є дитина.
- На думку народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, обстріл Львова вчинений для терору та залякування населення.
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