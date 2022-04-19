"Щоб біля нашого кордону не було бомбардувань, як у Львові": глава МЗС Угорщини виправдав рішення не постачати зброю Україні аргументами російської пропаганди

Про це він сказав під час зустрічі з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, повідомляє угорське видання Hirado.

Він заявив, що Угорщина високо цінує "зусилля посередників між сторонами щодо сприяння мирним переговорам".

"Найважливішим аспектом для нас тут є безпека Угорщини, ми зробимо все можливе, щоб Угорщина не потрапила у війну. Тому ми досі не постачаємо зброю в Україну і не дозволяємо постачання зброї безпосередньо в Україну через Угорщина", – сказав Петер Сіярто.

Він вважає, що правильність цього рішення уряду підтверджувалася неодноразово, особливо останнім часом, коли "бомбардуваннями були знищені поставки зброї в Україну в околицях Львова".

"Ми не хочемо, щоб подібні речі відбувалися в населених угорцями районах поблизу угорсько-українського кордону", - сказав він.

"Водночас, звичайно, ми виступаємо за територіальну цілісність і суверенітет України і продовжимо найбільшу гуманітарну операцію в історії Угорщини, а також прийом біженців з України", - додав він.

Додамо, що вчора російська пропаганда пояснила удари по Львову саме блокуванням поставок зброї НАТО в Україну. Більше того, з’явилася інформація, що РФ розглядає можливість знищувати ці поставки зброї на території країн НАТО.

Нагадуємо, 18 квітня вранці по Львову було нанесено 5 ракетних ударів близько 8:10. Тричі окупанти завдали ударів по об'єкту військової інфраструктури, іще один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі.

Внаслідок ракетних ударів по Львову 7 людей загинули, відомо про 11 поранених, серед яких є дитина.

На думку народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, обстріл Львова вчинений для терору та залякування населення.

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