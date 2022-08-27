Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

У складі російського військового контингенту в Казахстані – близько тисячі військовослужбовців із повним озброєнням та технікою. Наразі вони дислокуються поблизу критичних об’єктів інфраструктури – аеродромів, військових полігонів, нафтобаз, космодрому Байконур тощо.

За інформацією розвідників, формальною причиною відмови є відсутність спеціального повітряного транспорту, який у повному складі залучили до війни з Україною. Але насправді військові не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту.

"Утім командування РФ не полишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, які були введені туди в ході придушення січневих мітингів проти діючої влади", – зауважили в розвідці.

За даними ГУР МО, Росія вже практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням та технікою з територій Таджикистану та Вірменії для участі у війні проти України.

В українській розвідці спрогнозували, як розгортатимуться бойові дії восени та взимку. Представник ГУР Вадим Скібіцький вважає, що вони триватимуть, але з меншою інтенсивністю

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