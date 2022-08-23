Щоб пришвидшити видачу російських паспортів, окупанти намагаються влаштувати штучний голод на Запоріжжі
Загарбники вимагають, аби мешканці окупованих територій отримували паспорти РФ, – лише тоді люди зможуть претендувати на соціальні виплати
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
На окупованих регіонах Запорізької області росіяни тиснуть на малозабезпечені соціальні верстви населення аби наростити темпи паспортизації.
Окупаційна адміністрація заблокувала соціальні виплати пенсіонерам та пільговикам, а єдиною умовою для них отримати виплати з боку РФ – отримання паспорта окупанта.
У Центрі нагадують, що згідно з нормами міжнародного права забезпечення життєдіяльності окупованих територій лягає на плечі окупанта. Водночас висування вимог щодо отримання свого паспорта є воєнним злочином. “
"Фактично росіяни створюють штучний голод аби наростити темпи паспортизації, бо добровільно люди в переважній більшості відмовляються брати цю макулатуру", – зазначають у Центрі національного спротиву.
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