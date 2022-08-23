Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На окупованих регіонах Запорізької області росіяни тиснуть на малозабезпечені соціальні верстви населення аби наростити темпи паспортизації.

Окупаційна адміністрація заблокувала соціальні виплати пенсіонерам та пільговикам, а єдиною умовою для них отримати виплати з боку РФ – отримання паспорта окупанта.

У Центрі нагадують, що згідно з нормами міжнародного права забезпечення життєдіяльності окупованих територій лягає на плечі окупанта. Водночас висування вимог щодо отримання свого паспорта є воєнним злочином. “

"Фактично росіяни створюють штучний голод аби наростити темпи паспортизації, бо добровільно люди в переважній більшості відмовляються брати цю макулатуру", – зазначають у Центрі національного спротиву.