Щоб світ знав правду про злочини Росії: британські волонтери передали 206-му батальйону тероборони передавач Starlink

"Це - подарунок британського громадянина Джеймса Пейджа, який переданий через волонтера Тіматі Максименка для 206 батальйону. Це - чудовий супутниковий передавач", - розповів відомий музикант та лідер гурту "Мандри", а нині боєць батальйону Сергій Хоменко ("Хома").



"Чому взагалі британський громадянин Джеймс Пейдж це передав? Він сказав, що його батьки були журналістами, які висвітлювали військові конфлікти. І він вважає, що під час війни, яка зараз відбувається, дуже важлива швидка передача інформації, яка б не залежала від бойових дій, які відбуваються за різних обставин. Таким чином він вважає, що може допомогти у передачі швидкої інформації. Це може зменшити ризики війни. Тому хочеться подякувати йому за це. Хочеться подякувати всім волонтерам. Тепер ми маємо такий передавач", – говорить Хома.

Порошенко, який патронує діяльність 206-го батальйону та інших підрозділів тероборони, подякував західним друзям за вкрай важливу допомогу.

"Тіматі, ми з 206 героїчним батальйоном дякуємо тобі. Я окремо хочу подякувати Ілону Маску, який направляє в Україну Starlink. Ми маємо можливість укріпляти і нашу інформаційну складову. І що б вони не робили, ми будемо мати Інтернет-зв’язок, ми будемо мати можливість казати правду прямо всьому світові", - говорить Порошенко.

"Сьогодні кожен робить те, що може, для того, щоб захищати Україну. Я дуже тішуся, що велика кількість людей зараз доєдналася до територіальної оборони і рішуче готується захищати країну", – наголошує Порошенко.

П’ятий президент зазначив, що батальйон, на жаль, має втрати. Але українські захисники ще більше налаштовані давати відсіч російським окупантам.