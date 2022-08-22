Про це повідомив посол Європейського союзу Матті Маасікас у твіттері.

Як йдеться у повідомленні, посол ЄС Матті Маасікас разом з колегами-послами та віцепрем’єркою з європейської і євроатлантичної інтеграції підписали листівки, які передадуть на передову українським військовим.

"На відкритті виставки та інформаційної кампанії "Разом ми - Європа" з Ольгою Стефанишиною та європейськими послами підписали листівки для передової. Це маленький жест. Але якщо це змусить когось, хто захищає Україну та всю Європу, хоч на секунду посміхнутися, це матиме велику цінність", - пише Маасікас.

Прем’єр-міністри Чехії Петр Фіала та Словаччини Едуард Геґер 21 серпня виклали спільне відеозвернення з нагоди Празької весни 1968 року, у якому закликали продовжувати підтримку України під час російської агресії.

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