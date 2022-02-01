"Щоб здійснити провокації з силовиками не потрібно 1,5 тис. "тітушок": ексзаступник Авакова Шкіряк про запобігання акції з метою дестабілізації в країні
Ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк вважає, що з акцією на 5 тис. людей для дестабілізації ситуації в Україні про планування якої заявили у МВС, не могло бути непоміченою одразу
Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"У мене багато питань до цієї історії. Розумієте, в чому суть, акція, яка планувалась на вчора на 5 тис. людей - її приховати в інтегрованому інформаційному просторі неможливо. Я б знав про планування такої акції, щонайменше за тиждень. Про неї не знав ніхто, вона дивним чином була настільки законспірована, що це і викликає найбільше запитань. Ця акція ще мала бути проплаченою. Будь-який оперативник, який займається такими процесами, скаже, що це приховати не можна", - сказав Шкіряк.
За його словами, 1,5 тис. "тітушок" сьогодні фізично за гроші найняти не можна.
"Їх просто немає стільки. Сотню, дві - я повірю. Для того, щоб здійснити провокації з силовиками - точно не потрібно 1,5 тис. людей. Для цього достатньо масовка і 50-100 добре підготовлених "активістів" - далі ефект натовпу. Якщо це вдала спецоперація, яка запобігла проєкту і провокації російських спецслужб - честь і хвала. Тоді оголосіть хто був бенеціфіаром, хто був замовником, хто і кому возив гроші. Вибачте, бутафорська кров - це з області фантастики і кіно. Якщо це мало місце бути - то покажіть", - заявив ексрадник міністра.
Він припускає, що це може бути технологія - упередити на майбутнє, щоб мати можливість будь-яку акцію протесту визначати, як підрив України зсередини.
"Сьогодні будь-яка патріотична людина, зокрема представники опозиції - категорично не будуть
підтримувати жодні провокаційні акції, які можуть дестабілізувати державу", - підсумував він.
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