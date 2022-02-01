"Щоб здійснити провокації з силовиками не потрібно 1,5 тис. "тітушок": ексзаступник Авакова Шкіряк про запобігання акції з метою дестабілізації в країні

Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"У мене багато питань до цієї історії. Розумієте, в чому суть, акція, яка планувалась на вчора на 5 тис. людей - її приховати в інтегрованому інформаційному просторі неможливо. Я б знав про планування такої акції, щонайменше за тиждень. Про неї не знав ніхто, вона дивним чином була настільки законспірована, що це і викликає найбільше запитань. Ця акція ще мала бути проплаченою. Будь-який оперативник, який займається такими процесами, скаже, що це приховати не можна", - сказав Шкіряк.



За його словами, 1,5 тис. "тітушок" сьогодні фізично за гроші найняти не можна.



"Їх просто немає стільки. Сотню, дві - я повірю. Для того, щоб здійснити провокації з силовиками - точно не потрібно 1,5 тис. людей. Для цього достатньо масовка і 50-100 добре підготовлених "активістів" - далі ефект натовпу. Якщо це вдала спецоперація, яка запобігла проєкту і провокації російських спецслужб - честь і хвала. Тоді оголосіть хто був бенеціфіаром, хто був замовником, хто і кому возив гроші. Вибачте, бутафорська кров - це з області фантастики і кіно. Якщо це мало місце бути - то покажіть", - заявив ексрадник міністра.



Він припускає, що це може бути технологія - упередити на майбутнє, щоб мати можливість будь-яку акцію протесту визначати, як підрив України зсередини.



"Сьогодні будь-яка патріотична людина, зокрема представники опозиції - категорично не будуть

підтримувати жодні провокаційні акції, які можуть дестабілізувати державу", - підсумував він.



Нагадаємо, раніше у Нацполіції заявили про затримання групи осіб, які планували масові заворушення.

Очільник МВС Денис Монастирський розповів, що організатори заворушень планували залучити до 5 тис. людей, із яких до 1,5 тис. - "тітушки". За планом організаторів, під час заворушень мали відбутися криваві сутички з правоохоронцями.

Печерський райсуд Києва арештував на два місяці без можливості внесення застави полковника Юрія Голубана, якого підозрюють у підготовці масових заворушень у столиці та низці інших міст