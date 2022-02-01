Суд заарештував полковника поліції Голубана, якого підозрюють в організації масових заворушень
Печерський райсуд Києва арештував на два місяці без можливості внесення застави полковника Юрія Голубана, якого підозрюють у підготовці масових заворушень у столиці та низці інших міст
Про це повідомляє "Ґрати".
Зазначається, що Голубан заперечує, що він причетний до масових заворушень. У коментарі журналістам він уточнив, що мітинг планувала організація "Традиція та порядок", щоб нагадати президенту про його обіцянки.
Наразі слідство встановляє замовників, зокрема вивчає зв'язки підозрюваного із бойовиками самопроголошених "республік ЛДНР" та спецслужбами РФ.
Голубана заарештовано на два місяці без права на заставу.
- Нагадаємо, раніше у Нацполіції заявили про затримання групи осіб, які планували масові заворушення. Одним із затриманих організаторів масових заворушень був колишній співробітник поліції полковник Юрій Голубан.
- Очільник МВС Денис Монастирський розповів, що організатори заворушень планували залучити до 5 тис. людей, із яких до 1,5 тис. - "тітушки". За планом організаторів, під час заворушень мали відбутися криваві сутички з правоохоронцями.
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