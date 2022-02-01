Затримання організаторів масових заворушень: Монастирський назвав особу підозрюваного експоліцейського

Про це заявив у ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.



"Це людина на прізвище Голубан, яка була співробітником правоохоронних органів, яка має дуже незрозумілу історію минулого, зокрема, у 2013 році", - сказав Монастирський.



Міністр зазначив, що запобіжний захід Голубану та його спільнику обиратимуть 1 лютого, а також висловив думку, що СБУ має розслідувати діяльність експоліцейського в 2013 році.



Крім того, Монастирський припустив, що під час слідства стануть відомі імена інших причетних до спроби організувати масові заворушення в центрі Києва.



"Думаю, що ми почуємо й інші імена. Поки що йдеться саме про організаторів мітингів, які активно набирали людей. Тривають слідчі та оперативні дії. Так вийшло, що організатори цих акцій вийшли на агентів, які співпрацюють з Нацполіцією. Залучено співробітників СБУ, які також проводять розробку. Думаю, що незабаром ми отримаємо інформацію не лише від Нацполіції, але й від СБУ щодо цих осіб", - сказав Монастирський.



Водночас міністр зазначив, що наразі невідомо, хто був замовником організації масових заворушень.



"Серед годин розмов (оперативних записів - ред.) не було сказано, хто саме є замовником. І це одне з питань, на які має відповісти слідство", - сказав Монастирський.

Нагадаємо, раніше у Нацполіції заявили про затримання групи осіб, які планували масові заворушення.

Очільник МВС Денис Монастирський розповів, що організатори заворушень планували залучити до 5 тис. людей, із яких до 1,5 тис. - "тітушки". За планом організаторів, під час заворушень мали відбутися криваві сутички з правоохоронцями.