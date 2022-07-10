Про це повідомляє Крим.Реалії.

"Коли у сусіда якісь паразити, полчища крайніх націоналістів і неонацистів, які протягом цілих восьми років, а це вдвічі довше, ніж "велика вітчизняна війна", ведуть планомірне братовбивче кровопролиття і геноцид на багатостраждальній землі Донбасу, нам спокійно жити неможливо, байдужість неприпустима", - сказав Таджуддін.

За його словами, Росії необхідно воювати в Україні, "щоб жодних фашистів, паразитів поряд з нами не було, бо потім дихлофосу не вистачить".

Він додав, що до війни в Україні нібито призвела не політика кремля, а "віроломна заздрісна традиція Заходу щодо нашої єдиної великої держави".

Муфтій також заявив під час проповіді, що на війну проти України вирушив батальйон "добровольців" з Башкирії, а другий батальйон буде відправлений після Курбан-байраму, а у його складі буде кілька релігійних діячів.

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