"Щоб жодних фашистів не було поряд з нами", - верховний муфтій РФ підтримав війну проти України
Верховний муфтій Росії Талгат Таджуддін під час святкової проповіді в Уфі з нагоди мусульманського свята Курбан-байрам підтримав війну РФ проти України
Про це повідомляє Крим.Реалії.
"Коли у сусіда якісь паразити, полчища крайніх націоналістів і неонацистів, які протягом цілих восьми років, а це вдвічі довше, ніж "велика вітчизняна війна", ведуть планомірне братовбивче кровопролиття і геноцид на багатостраждальній землі Донбасу, нам спокійно жити неможливо, байдужість неприпустима", - сказав Таджуддін.
За його словами, Росії необхідно воювати в Україні, "щоб жодних фашистів, паразитів поряд з нами не було, бо потім дихлофосу не вистачить".
Він додав, що до війни в Україні нібито призвела не політика кремля, а "віроломна заздрісна традиція Заходу щодо нашої єдиної великої держави".
Муфтій також заявив під час проповіді, що на війну проти України вирушив батальйон "добровольців" з Башкирії, а другий батальйон буде відправлений після Курбан-байраму, а у його складі буде кілька релігійних діячів.
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