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Щодня через гуманітарний коридор на Сумщині з Росії до України переходять 170-200 людей, - Верещук

10 серпня, 2023 четвер
07:05
Війна з Росією евакуація

Кожен день близько 170-200 людей переходять із РФ до України через гуманітарний коридор Колотилівка – Покровка Сумської області

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у телемарафоні, пише Укрінформ.

"Щодня майже 170-200 осіб переходять із РФ до України через гуманітарний коридор Колотилівка - Покровка на кордоні Бєлгородської та Сумської областей", - сказала Верещук.

За її словами, на території Сумської області організовано хаб, є медична, психологічна, гуманітарна допомога.

Також є транспортні засоби, які везуть людей безкоштовно до Сум, є хаб, де вони можуть переночувати, а вранці поїхати на Київ. За її словами, у 06:47 щодня відправляються безкоштовні евакуаційні вагони до Києва. Також люди можуть виїхати маршрутними автобусами на Харків.

Верещук наголосила, що такий пункт пропуску з РФ працює в односторонньому порядку, у Росію виїхати через цей пункт не вийде.

"У нас взагалі закриті кордони з державою-агресором, і на сьогодні це лише один гуманітарний коридор, який так облаштовано. Є ще через Білорусь. Але з Росією це єдиний", - додала вона.

Суспільство
Україна
Росія
Сумщина
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