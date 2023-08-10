Щодня через гуманітарний коридор на Сумщині з Росії до України переходять 170-200 людей, - Верещук
Кожен день близько 170-200 людей переходять із РФ до України через гуманітарний коридор Колотилівка – Покровка Сумської області
Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у телемарафоні, пише Укрінформ.
"Щодня майже 170-200 осіб переходять із РФ до України через гуманітарний коридор Колотилівка - Покровка на кордоні Бєлгородської та Сумської областей", - сказала Верещук.
За її словами, на території Сумської області організовано хаб, є медична, психологічна, гуманітарна допомога.
Також є транспортні засоби, які везуть людей безкоштовно до Сум, є хаб, де вони можуть переночувати, а вранці поїхати на Київ. За її словами, у 06:47 щодня відправляються безкоштовні евакуаційні вагони до Києва. Також люди можуть виїхати маршрутними автобусами на Харків.
Верещук наголосила, що такий пункт пропуску з РФ працює в односторонньому порядку, у Росію виїхати через цей пункт не вийде.
"У нас взагалі закриті кордони з державою-агресором, і на сьогодні це лише один гуманітарний коридор, який так облаштовано. Є ще через Білорусь. Але з Росією це єдиний", - додала вона.
- Українці, які евакуйовуються з окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію України через пункт пропуску Колотилівка (РФ) - Покровка (Україна).
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