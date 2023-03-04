Щодня росіяни завдають по 30-40 авіаударів, - Ігнат
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у суботу, 4 березня, заявив, що росіяни щодня завдають по 30-40 авіаударів
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.
"Ворог використовує усі методи розвідки, зокрема, радіолокаційну, агентурну, повітряну, космічну тощо, і загроза запусків ракет зараз є. У них і стратегічна авіація, яка переміщується усією країною на далекий схід, і тактична авіація, яка постійно переміщається, тобто йде певне розосередження. Для виконання завдань авіацією неважливо, де буде знаходитися літак, він може прилетіти навіть з іншого аеродрому", - розповів він.
Окрім цього, як зазначає Юрій Ігнат, - загроза запусків ракет може бути будь-коли.
"У них є в Чорному морі певна кількість кораблів, хтось з носіями "калібрів", хтось без них. Пуски ракет можна здійснювати з будь-якого моря, не виходячи навіть з бухти. Наразі також є й активність ворожої авіації. Кожного дня окупанти завдають близько 30-40 ударів. Водночас і у нашої авіації дуже багато вильотів. Відповідно до завдань та погодних умов активність може бути різна. Сьогодні перемовини постійно ведуться щодо надання Україні авіації, і це дуже важливо", - сказав Юрій Ігнат.
- Уночі 4 березня росіяни атакували Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, ранком - Нікополь: пошкоджено 4 будинки, лінію електропередачі й підприємство.
- Уранці 4 березня російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок чого дві людини загинули, пошкоджено газогін, будинки та лінію електропередачі.
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