Щодня росіяни завдають по 30-40 авіаударів, - Ігнат

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

"Ворог використовує усі методи розвідки, зокрема, радіолокаційну, агентурну, повітряну, космічну тощо, і загроза запусків ракет зараз є. У них і стратегічна авіація, яка переміщується усією країною на далекий схід, і тактична авіація, яка постійно переміщається, тобто йде певне розосередження. Для виконання завдань авіацією неважливо, де буде знаходитися літак, він може прилетіти навіть з іншого аеродрому", - розповів він.

Окрім цього, як зазначає Юрій Ігнат, - загроза запусків ракет може бути будь-коли.

"У них є в Чорному морі певна кількість кораблів, хтось з носіями "калібрів", хтось без них. Пуски ракет можна здійснювати з будь-якого моря, не виходячи навіть з бухти. Наразі також є й активність ворожої авіації. Кожного дня окупанти завдають близько 30-40 ударів. Водночас і у нашої авіації дуже багато вильотів. Відповідно до завдань та погодних умов активність може бути різна. Сьогодні перемовини постійно ведуться щодо надання Україні авіації, і це дуже важливо", - сказав Юрій Ігнат.