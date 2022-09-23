Щодня у війні РФ з Україною гине близько 50 наших воїнів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у війні РФ щодня гине 50 наших захисників
Про це Володимир Зеленський зазначив у інтерв'ю виданню Ouest-France.
"У нас є оцінки втрат за добу, вони не є точними. Це близько 50 осіб на день. Але це не точні цифри, тому що ми не знаємо, скільки солдатів і цивільних осіб залишається на цій території", - заявив Зеленський.
Президент України сказав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наших воїнів загинуло в п'ять разів менше ніж рашистів.
"Позиція наших військових - не називати точну кількість загиблих чи поранених українських військовослужбовців. Головне питання - це точні дані. У мене є дані, які я отримую і які мені надають. Ми маємо бути дуже обережними з цифрами, тому що мова йде про людські життя", - додав президент.
- 10 червня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати українських військових щодня сягають від 100 до 200 людей.
- 9 серпня Подоляк уточнив, що зараз Україна щодня втрачає 30-50 військових на фронті.
- За даними генштабу ЗСУ з 24 лютого до 22 серпня Росія втратила близько 45,4 тис. військових загиблими.
- 22 серпня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у війні з Росією загинуло майже 9 тисяч українських військових.
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