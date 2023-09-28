Щодо блогера Спартака Субботи відкрили кримінальну справу за статтею про підроблення документів

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України у коментарі "Громадському".

Провадження слідчі відкрили 20 квітня, за частиною 4 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Зазначається, що це карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Досудове розслідування проводить Шевченківське управління поліції Головного управління Національної поліції в Києві.

Розслідування щодо Спартака Субботи

Психолог і гештальт-терапевт Ілля Полудьонний провів розслідування про одного з найпопулярніших українських психологів Спартака Субботу та викрив його у брехні про факти зі своєї біографії та інформаційному шахрайстві

Після цього співведучий Спартака Субботи актор Янович оголосив про закриття проєкту "Подкаст терапія", який вони вели разом. Видавництво "Віхола" також припинило співпрацю зі скандальним Спартаком Субботою

26 квітня стало відомо, що в університеті Богомольця не підтвердили, що Спартак Суббота навчався в їхньому виші. Міносвіти також не виявило у реєстрі відомостей про диплом магістра Субботи, а свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту МОН не видавало.

Громадський рух "ЧЕСНО" провів розслідування та з'ясував, із ким з української влади пов'язаний Інститут когнітивного моделювання, заснований скандальним Спартаком Субботою.