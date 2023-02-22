Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Якщо у нас зʼявляються додаткові кошти, ми також відкриваємо нові програми соціальної та гуманітарної допомоги. Зараз Червоний Хрест України разом з міністерством ветеранів починає нову програму соціального забезпечення. Зокрема, люди з інвалідністю й учасники бойових дій I та II групи зможуть отримати щомісячну фінансову допомогу у 4 тис. грн. Це абсолютно нова програма і внесок нашої організації у поліпшення соціальної та гуманітарноїʼ ситуації в Україні", - розповів Розенко.





