Щомісяця Червоний Хрест України буде виплачувати по 4 тис. грн людям з інвалідністю, - віцепрезидент товариства Розенко
Віцепрезидент товариства Червоного Хреста України Павло Розенко повідомив, що організація разом з міністерством ветеранів запустили нову соціальну програму для людей з інвалідністю та ветеранів війни
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Якщо у нас зʼявляються додаткові кошти, ми також відкриваємо нові програми соціальної та гуманітарної допомоги. Зараз Червоний Хрест України разом з міністерством ветеранів починає нову програму соціального забезпечення. Зокрема, люди з інвалідністю й учасники бойових дій I та II групи зможуть отримати щомісячну фінансову допомогу у 4 тис. грн. Це абсолютно нова програма і внесок нашої організації у поліпшення соціальної та гуманітарноїʼ ситуації в Україні", - розповів Розенко.
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