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Щомісяця держава втрачала десятки мільйонів гривень: ДБР перекрило один із найбільших каналів контрабанди

29 липня, 2021 четвер
11:45
Кримінал

Працівники ДБР спільно з Департаментом протидії контрабанді Митної служби продовжують спецоперацію по ліквідації одного з найбільших каналів контрабанди товарів широкого вжитку і підакцизних товарів

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначається, під час обшуків на центральних сортувальних станціях операторів поштового зв’язку та в підрозділах Київської митниці вилучено приблизно 30 тонн товару. Наразі ще триває його оцінка та підрахунок. 

"Один із поштових перевізників протягом тривалого часу завозив з-за кордону через столичний аеропорт великі партії товарів широкого вжитку, брендовий одяг, електротовари та підакцизні товари під виглядом простих поштових перевезень. Великі партії товару ввозились на територію України під виглядом відправлень для громадян України, які навіть не підозрювали про це. Всі "посилки" оцінювались до 100 євро, що дозволяло не сплачувати податки", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що тільки у липні цей поштовий оператор ввіз в Україну понад 150 тонн товару, не сплативши при цьому більше 30 млн грн податків та зборів.

"Натомість організатори контрабанди брали у замовників гроші за перевезення товарів без митної декларації. Суми обраховувались залежно від групи товару. Техніка, зокрема телефони та планшети, мали чітко визначену ціну за одиницю, брендовий одяг мав визначену суму за кілограм. Потім ці товари потрапляли до магазинів, де реалізовувались за готівку", - пишуть у пресслужбі.

Зараз працівники ДБР встановлюють коло причетних до схеми осіб, у тому числі серед співробітників Митної служби.

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ДБР
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