Щонайменше 11 тисяч біженців з України, які виїхали у Латвію, влаштувались на роботу

Про це заявила директорка Державного агентства працевлаштування Латвії Евіта Сімсоне, інформує Delfi.

За її словами, в Латвії українці найчастіше працюють у сфері обслуговування та на виробництві.

Сімсоне також розповіла, що вже зараз українці досить активно вчать латиську мову – тож поправки про те, щоб у 2024 році українці, які працюють у Латвії, мали знати латиську, особливо нічого не змінять.

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2024 року громадяни України, які працюють у Латвії, будуть зобов'язані відвідувати уроки латиської мови.

Але в четвер, усупереч учорашньому рішенню відповідальної парламентської комісії, більшість депутатів Сейму не підтримала ідею зобов'язати українців, які працюють у Латвії, з 2024 року відвідувати курси латиської мови.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb